2025台中跨年夜180秒煙火 玖壹壹打頭陣、告五人陪倒數

「2025蛇現幸福—台中跨年夜」集結國內外卡司，由「鼓鼓」呂思緯與蕭秉治組成團體「GX」，加碼邀請到金曲歌后蔡健雅，晚會還有長達180秒煙火秀。

新聞局強調，今年的跨年演出陣容星光熠熠，包括輝人Whee In (韓國)、蔡健雅、告五人、玖壹壹、W0LF(S)五堅情 、GX-鼓鼓呂思緯&蕭秉治、高爾宣、血肉果汁機、Ozone、芒果醬 Mango Jump、派偉俊、GAIL、PIZZALI、Spark 皇毅、ANGIE安吉、固定客、SCOOL、Double K -風情萬種KTV等，搭配180秒高空璀璨煙火秀，共同迎接蛇年到來！

新聞局長欒致誼表示，去年跨年晚會湧入24萬人次，台中連續4年奪下網路流量冠軍。今年跨年晚會邀請唱將蔡健雅登場，要讓大家聽好歌開心跨年。

跨年晚會現場從晚上6時開始暖場演出，晚上7時正式開唱，此外，韓國「OST妖精」輝人Whee In、台灣指標樂團告五人、大勢男團Ozone及金曲樂團血肉果汁機等也將輪番上陣，全程不冷場。

今年的重頭戲，高空煙火秀長達180秒，以璀璨煙火陪伴大家倒數迎接幸福蛇年，打造最難忘的跨年夜。

新聞局表示，今年跨年晚會主持陣容由阿Ken與金鐘主持蔡尚樺攜手，天團玖壹壹打頭陣帶來最local、最對味的演出，跨年倒數後，人氣男團五堅情W0LF（S）將登場陪伴歌迷迎新年。

午夜倒數前，則請到華語天團告五人將呈現特別編排的歌單，另一大亮點是請到亞洲知名的韓團MAMAMOO輝人空降台中，更搶先預告會有驚喜彩蛋，要讓台灣粉絲聽得盡興。

交通方面，因會場鄰近捷運站，鼓勵民眾透過捷運加步行方式前往會場，市府在甘肅路規劃人行專用通道。

交通局長葉昭甫補充，規劃市府線、松竹線、水湳線3條免費接駁路線，時間為下午5時30分至晚間11時；由會場往接駁站的接駁時間則為晚間10時至隔日凌晨1時30分，班次約10至15分鐘一班，坐滿或時間到及發車。

會場近逢甲商圈周邊也有停車空間，加上捷運沿線停車場，約提供汽車9000格、機車5400格停車位；但因停車空間有限，請民眾出發前先下載「臺中交通網」App等，查詢剩餘車格數。