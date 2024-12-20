南投縣草屯鎮長補選號次抽籤 蔡銘軒1號、簡賜勝2號

草屯鎮長補選今天舉行號次抽籤，國民黨參選人簡賜勝抽中2號，高喊「勝利成功」，隨後以車隊遊街；民進黨蔡銘軒抽到1號，表示要讓草屯「共創新篇」，支持者喊「一定當選」。

簡賜勝今天由南投縣長許淑華、國民黨南投縣黨部主委楊麗川、競選總幹事前草屯鎮長周信利、草屯鎮農會理事長林昆熠等人陪同助陣，抽出2號後，高喊「勝利成功」。

簡賜勝表示，他在草屯長大，懂得感恩，父親簡沛霖與自己均受地方鄉親栽培，這份恩情他長記在心；他擔任10年縣議員後，希望能進公所為草屯鎮民服務，心願是「做好地方財政，讓鎮民好賺呷」，改善鎮民生活品質。

簡賜勝隨後與妻子在草屯鎮車隊遊街，有民眾比出勝利手勢祝福高票當選。

民進黨參選人蔡銘軒由前草屯鎮長洪國浩、埔里鎮長廖志城、名間鄉長陳翰立等人陪同，抽到1號後，蔡銘軒妻子豎起大拇指，支持者則歡呼大喊「一定當選」。

蔡銘軒說，他提出的政見一定說到做到，不會跳票，選舉剩下不到1個月，拜託給他一次機會為草屯鄉親服務，一定要用選票讓草屯「共創新篇」。

蔡銘軒團隊表示，今天與明天將以車隊掃街拜票，沿途不施放鞭炮，不要造成環境污染。

南投縣選舉委員會定於民國114年1月18日舉行草屯鎮長補選投票。