林保署清除貓羅溪外來種植物 要讓石虎重現全台淺山

南投縣是石虎主要活動區域，貓羅溪更是石虎的家園。林業保育署南投分署發動志工和企業，不畏寒風到貓羅溪生態植被復育地，移除外來種植物，守護石虎棲地。

南投分署長李政賢說，良好且連續的棲地環境，有助於野生動物棲息移動。貓羅溪鳳山段因土石淤積水流偏向單側，影響台14丁線道路安全，第三河川分署疏濬淤積河段土石，移至貓羅溪左岸，形成裸露的河川公地。

南投分署在貓羅溪進行4.08公頃生態植被復育，營造複層林方式，依喬灌木特性栽種黃連木、相思樹、光蠟樹、台灣欅、山芙蓉、無患子、九芎、七里香、車桑子、黃荊、羅氏鹽膚木、杜虹花等原生植物，移除外來入侵種植物，也觀察到多種鳥類和石虎、白鼻心出沒。

他說，石虎主要分布在苗栗、台中及南投淺山及平原地區，為改善石虎生存威脅和困境，南投分署與生物多樣性研究所、縣府及公所、第三及第四河川分署、高速公路局等單位，合作石虎保育，包含友善農作、入侵或救傷通報機制建立、改良式獵具換發推廣、禁止餵食遊蕩犬貓、河灘地棲地經營管理、路殺環境改善等，期待石虎能脫離瀕危物種，重新回到全台淺山區域。