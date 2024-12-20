台中總預算創新高...統刪5.9億 藍綠互嗆聲中完成二讀

台中市議會今天舉行三讀議案二讀會，政黨協商結果，台中市府總預算2905億元，統刪5.9億，由市府自行調整，今完成二讀。過程藍綠議員互嗆「弱化議會」、「一人政黨」，最後維持原議，市府總預算已算過關。

台中市議會上午進行政黨協商，議最後結論統刪5.9億，市府自行調整項目。

台中市府市政會議通過預算規模達2905億元，創歷年新高。政黨協商後同意由市府自刪5.9億元，不能刪除民生、福利及建設項目。

盧秀燕提到，經濟發展支出較今年度增加74.29億元，主要是推動捷運藍線及西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)等重大建設，另雙十公車，前十公里免費、後十公里只要是設籍在台中市的市民只需付費十元；Ubike前30分鐘免費並大量建置站點。

另在社會福利支出增加25.61億元，除新增好孕專車，提供孕婦舒適便利的乘車需求與生活環境；因應人口老齡化與幼兒照顧延續。

教育科學文化支出增加20.98億元，主要是取得南屯區文中52新設校用地及興建南興國中、南興國小及廍子國中第一期工程，全面更換國中小為可調式桌椅，並引進外籍英語教師。

議長張清照原本依二讀程序要讀政黨協商結論，民進黨議員反對。

民進黨議員林德宇先發難說，台中市政府對於所屬的預算完全不在意，沒有說明，這樣的行為展現出來對於預算的輕蔑，台中市政府也無所謂，完全把議會當成是政府的橡皮圖章嗎？

議長表示協商內容資料已送到議事組，還沒有發放，「下次改進。」但藍綠互嗆，議長宣布休息！

民進黨議員陳俞融也痛批市府不尊重，並主張不刪社福、不刪民生。國民黨下屆書記長李中馬上走進議場表示抗議，指政黨協商代表已表達意見，為何又開始「亂？」

陳俞融說國民黨「弱化議會」，協商會議說完，在議場就不能發言表達重點嗎？

議員李中、黃馨慧則大喊「民進黨是一人的政黨嗎」，政黨協商代表可以討論以後翻案嗎？民眾黨議員江和樹大喊「表決！表決！」國民黨也附和。

休息時間，陳俞融與黃馨慧仍互嗆，最後仍依成協議，台中市府114年度總預算，刪5.9億元，二讀通過。