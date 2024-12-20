合庫彰營分行蟬聯彰化縣地王 每坪70.9萬元

最近幾年很多人提出台灣曾有「大肚王國」，連臺中市政府大肚區公所官網也記載這種說法。法國巴黎第一大學法學博士候選人、東吳大學講師李鎨澂表示，所謂「大肚王國」，是莫名其妙，無中生有的想像。

2024-12-19 16:08