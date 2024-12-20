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國內僅存…彰化和美小型焚化爐 將拆除

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣和美垃圾焚化爐是國內碩果僅存的小型焚化爐，因設備老舊，和美鎮公所擬拆除，由環保局協助，將廠區將打造為北彰化生物廚餘處理廠示範地點。圖／環保局提供
彰化縣和美垃圾焚化爐是國內碩果僅存的小型焚化爐，因設備老舊，和美鎮公所擬拆除，由環保局協助，將廠區將打造為北彰化生物廚餘處理廠示範地點。圖／環保局提供

啟用超過30年的彰化縣和美垃圾焚化爐，是國內碩果僅存小型焚化爐，卻因設備老舊，原每日45公噸處理量目前僅9.8噸，已不符效益，且年年虧損，和美鎮公所擬拆除焚化爐，由環保局協助，廠區將打造為北彰化生物廚餘處理廠示範地點。

環保局指出，為解決和美地區垃圾處理問題，彰化縣政府在1982年4月規劃興建和美焚化爐，1993年7月啟用，原設計每日處理垃圾量為45公噸，處理和美鎮垃圾貢獻不小，但近年來，隨著垃圾處理需求的變化，加上焚化爐設備老舊，到今年平均處理量減少至9.8公噸，僅為原設計量的22%。

環保局表示，因和美焚化爐妥善率低，須常花錢整修，如今溪州焚化爐經整改後，和美焚化爐的垃圾處理效益漸下降，毋須再投入資金，加上焚化爐的空氣汙染防制法令逐年嚴格，無法符合當前環保法規與運營需求。

和美鎮長林庚壬說，和美鎮每天垃圾量約45到50公噸，以和美焚化爐目前每天處理量不到10公噸，無法因應營運成本，估計每年虧損約700萬元，因此支持拆焚化爐，並轉型為北彰化生物廚餘處理示範廠，研議以黑水虻去化廚餘，至於和美焚化爐廠區原有17名員工，則盼環保局提供新的工作機會。

環保局表示，支持和美焚化爐轉型計畫，並將協助爭取中央補助，共同推動此一環保升級計畫。至於運用黑水虻處理是個選項，黑水虻吃掉廚餘過去已具體成效，不只是讓廚餘去化，還能夠做成有機肥，一舉數得。

焚化爐 環保局

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