彰化身心障礙慢飛天使認養社區清潔服務 為重返社會做準備

彰化縣宏恩社會福利慈善基金會附設喜願家園的身心障礙慢飛天使認養芳苑鄉西濱快速道路橋下清潔工作，漢寶村長鄭鵬豐說，該村幅員遼闊社區環境整理工作平常相當吃重，很謝謝慢飛天使們為社區貢獻心力，成為社區志工生力軍。

今天喜願家園的慢飛天使們在教保人員帶領下，不畏寒風低溫，拿著工具沿著芳苑鄉台17線道路清理路旁垃圾，再到西濱快速道路橋下進行環境整理工作。

帶隊的教保組長賴杏雯說，平時照護時就有安排認識社區的活動，這次認養社區的環境維護工作，經過路線勘查及整體安全性考量都沒問題情況下，讓狀況比較好的服務對象走出戶外為社區服務，這也是照護課程之一，期待慢飛天使可以藉此慢慢融入社會，為重返社會做準備。

基金會董事長吳子鈞說，當初設立喜願家園的目的就是要讓身心障礙者有一個安身立命場所，最終目標更是希望慢飛天使經過專業照護後可以重返社會。多年來基金會相關機構已讓五十多位慢飛天使重返社會職場了，更期待在大家的努力下.讓身心障礙者可以自食其力，也能降低國家社福支出負擔。