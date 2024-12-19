南投知名麻糬「方愫馨」新廠啟用 縣長許淑華站台支持

有著65年歷史的南投知名麻糬品牌「方愫馨手工麻糬」打造五星級食品工廠，19日新廠啟用，同步推出新產品「辣木麻糬」。縣長許淑華到場，在執行長陳東聖陪同下參觀新廠，並與來賓一同試吃新產品，她感謝廠商重視食安，持續精進研發產品，打造品牌形象，讓南投透過美食推廣至全世界。

總部位於南投縣草屯鎮的方愫馨手工麻糬，原本是一個路邊的手工麻糬小攤，創始至今，已經超過一甲子，成為草屯著名名產店，曾榮獲101年全國台灣麻糬大賽，中部第一名、全國第三名的殊榮；在2015年也入選十大伴手禮暨台灣百大伴手禮。

許淑華表示，通常問到草屯最適合的伴手禮，大家第一個想到的就是方愫馨麻糬，60多年來的經營，打出良好形象，在當地可說是家喻戶曉的品牌，今年中雖然受到食品檢驗安全的挑戰，但陳東聖執行長化危機為轉機，進一步精進員工訓練、更新廠房設備，達到國際食品衛生最高標準。

如今新廠開幕，同步發表新產品辣木麻糬，重新迎接市場的檢驗與挑戰，感謝方愫馨持續精進食品衛生及精進研發，重拾顧客信心。許淑華也強調，縣府對企業的檢驗標準不會放鬆，將持續為大家把關食品安全，讓大家都能安心選購優質伴手禮。

「在哪裡跌倒，就從哪裡站起來！」陳東聖積極面對處理，用行動從心再出發，隨即斥資近4,000萬元更新生產製程設備，打造五星級的麻糬食品安全工廠。這八個多月來，從廠房設備更新到測試改進，聽取專家的建議改善，現在不僅符合食品各項衛生要求，生產全程過有儀器數據品管檢視。

12月19日是方愫馨手工麻糬創店第65周年紀念日，陳東聖特別選在今天舉辦新廠啟用典禮，秉持著「食安第一、美味創新」向社會大眾展現追求食安的決心與責任。

方愫馨新廠改造有七大重點，包括：導入五流管理制度防止交叉污染，設立符合HACCP自主管理系統，強化衛生清潔與先進消毒設備，實現透明化製程與全程互聯網監控等；此外，品牌秉持「誠信至上，商譽第一」的理念，確保每一份產品都值得信賴。

在美味創新方面，也結合了目前很夯的超級食物，成為全台首創的「辣木麻糬」，讓麻糬也能變成時尚健康的茶點。

陳東聖強調，方愫馨以嚴謹的生產標準和創新的產品設計，向社會保證公司對食品安全的承諾，將台灣傳統米食推向國際市場。

而為提高食品安全衛生，新廠導入數據化品管系統，從原料進廠到成品出貨，每一項設計、操作流程都精細監控，確保產品品質穩定且符合安全標準，未來目標希望明年取得HACCP及ISO22000:2018認證，並持續開發符合大眾口味的各種麻糬製品，為傳統產業轉型樹立新的標竿。