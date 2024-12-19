台灣曾有大肚王國？ 學者引當時國際法質疑無中生有

照片為臺中市政府大肚區公所官網截圖

最近幾年很多人提出台灣曾有「大肚王國」，連臺中市政府大肚區公所官網也記載這種說法。法國巴黎第一大學法學博士候選人、東吳大學講師李鎨澂表示，所謂「大肚王國」，是莫名其妙，無中生有的想像。

李鎨澂指出，荷蘭人侵略台島的時候，西歐封建家規深入人心，雛形國際法的觀念也都有了。王國，侯國，「國王」、公爵等等的地位，簡單說來，必須獲得封建族長、或采邑領主的允許，歐洲相關國家承認，才能在法律上真正地確立。例如普魯士，本來普魯士的領主，是布蘭登堡選帝侯（有資格選舉神聖羅馬帝國皇帝的諸侯，布蘭登堡侯國），並且兼普魯士公爵（波蘭-立陶宛聯邦的普魯士公國）。後來，布蘭登堡--普魯士這個國度，先是以軍事力量，迫使波蘭立陶宛聯邦，放棄了對它的宗主權，亦即從此布蘭登堡-普魯士，擁有了自己完全主權；然後，經由神聖羅馬帝國皇帝的授予，腓特烈一世於1701年成為國王，是為「『在』普魯士的國王 König in Preußen, King in Prussia」，即使名銜還不是真正的「普魯士之國王」，但國王（King, Roi, Köning）地位，獲得了神聖羅馬帝國皇帝的承認，從「普魯士公爵」，晉升到「在普魯士這個地方的國王」。之所以謙稱為「在普魯士這個地方的國王」，是對波蘭立陶宛聯邦的妥協與尊重。

李鎨澂說，71年後，1772年，腓特烈二世趁著波蘭立陶宛聯邦越發衰弱之際，聯合俄羅斯、奧地利，瓜分了波蘭立陶宛聯邦的大批領土。既然不必再顧忌波蘭立陶宛聯邦，腓特烈二世就將頭銜改為：「普魯士『之』國王 König von Preußen, King of Prussia」，也就是真正意涵的「普魯士國王」了。也因此功業，腓特烈二世贏得了「腓特烈大王 Friedrich der Grosse, Frederick the Great, Frédéric le Grand」的尊稱。中文世界習慣將他稱為「腓特烈大帝」，其實並不正確，因為腓特烈二世的名銜就是「國王」，不是「皇帝 Kaiser, emperor, empereur」。國王是比皇帝要低一級的。不過咱們中文世界，有時候求行文的美麗，不求名銜的精確；稱呼「腓特烈大帝」，確實比「腓特烈大王」，來得氣派華貴，即使不是事實。所以一個「王國」的建立與確立，沒那麼簡單。要經過戰爭，要戰勝，要獲得族長或采邑領主的承認，要簽條約，才能獲得 King 國王、王國的地位。即使名銜不是國王，是公、侯等政治實體，程序也是一樣的。「盧森堡大公國 Grand-Duché de Luxembourg ; Grand Duchy of Luxembourg」，至今也還不是「王國 Kindom, Royaum」，而只是「公國」。雖然在國度上，盧森堡是主權國家了，但在名銜上，「公國」還是低於「王國」的。

李鎨澂臉書發文詳細分析指出，侵略台島的荷蘭人，當時已經知道這樣的觀念。當時的荷蘭，只是西班牙王國統治下，在北方的幾個省。荷蘭入侵台南的1624年，荷蘭在名義上，還在西班牙的統治之下，荷蘭還沒有真正獨立，只是已經與西班牙打了幾十年的戰爭，事實上西班牙已管不到荷蘭。不知道荷蘭東印度公司的人，出於什麼樣的理由，把一個部落的組織，稱為「王國」，這是毫無根據的記載，也跟當時歐洲人的觀念明顯不符。

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