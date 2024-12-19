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彰化男嬰打卡介苗腫爆黃膿 判定不良反應申請救濟

中央社／ 彰化19日電

彰化10個月大男嬰於今年7月接種卡介苗，3個月後施打處嚴重腫大並流出黃色膿汁，經判定為卡介苗不良反應，彰化縣衛生局已協助申請救濟。

衛福部彰化醫院今天發布新聞稿指出，男嬰7月接種卡介苗後一直紅腫，2個多月後腫包越來越大，醫師看診建議觀察，沒想到再經1個月，腫包變得更大，且還爆出黃色膿汁，家屬趕緊再次求診；小兒科主任馬瑞杉採樣送驗經1個多月，疾病管制署確定是卡介苗不良反應。

馬瑞杉表示，卡介苗是一種牛的分枝桿菌減毒後所製成活性疫苗，注入人體後可產生對結核病的抵抗力，台灣屬於結核菌高風險國家，因此嬰幼兒接種卡介苗，可大幅降低兒童結核病死亡率，接種時間建議為出生滿5至8個月。

馬瑞杉指出，卡介苗接種後通常在施打處會有發紅、腫脹、結痂等現象，整體而言為正常形態；施打後1至2週，部位開始發紅，形成小紅結節，微有痛癢但不發燒；3至4週會開始腫脹，但接種部位腫脹通常小於1公分。

有些嬰幼兒在施打後約6週，會發生膿瘍或潰爛；平均4個月後，開始結痂留下淡紅色小疤痕，一段時間後變成膚色。

醫師表示，接種卡介苗後如突然出現膿瘍，或肢體無力、步態不穩等骨炎、骨髓炎症狀，務必盡快到小兒感染科看診，釐清是細菌、本身結核菌感染或卡介苗不良反應。

馬瑞杉說，雖然少數不良反應讓家長心疼，但幼童最好還是接種卡介苗，可避免發生結核性腦膜炎及散發性結核病等嚴重併發症；針對此個案，彰化縣衛生局已協助家屬依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」申請，盡速獲得適當協助與實質救濟。

衛生局

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