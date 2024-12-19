快訊

台中全聯倉儲大火已3人罹難 盧秀燕：目前救出18人

央行理監事會議決策出爐 利率連3凍、沒有第8波打炒房

台中全聯倉儲成火窟 最新情況曝光「3死1OHCA」仍5至8人失聯

彰化伸港福安宮正殿整修完工 王惠美贈匾祝賀

中央社／ 彰化19日電

彰化伸港福安宮正殿9年前因大火全毀，廟方展開重建，竣工落成後，明起舉辦聖母殿重建慶成典禮，彰化縣長王惠美今天前往贈送「福海安瀾」匾額，祝福安宮再現風華。

彰化伸港鄉福安宮2015年5月發生火災，近千坪大的聖母殿陷入火海幾乎全毀，鎮殿媽祖也變成黑面媽，廟方在2018年展開重建工作，今年完工，完工後的聖母殿，神房木雕全貼上金箔，也全新雕刻1尊鎮殿媽祖。

廟方人員今年年初擲筊請示媽祖，擇定明天至12月22日辦理聖母殿重建慶成典禮，王惠美以及參加媽祖祈福文化節的12間宮廟，都贈送匾額，祝賀伸港福安宮再現風華。

王惠美致詞時說，福安宮自建造至今，已有300多年歷史，而縣府舉辦的彰化縣媽祖祈福文化節從2019年開始，福安宮也是第一間主辦的爐主宮廟，與縣府淵緣非常深厚，她要感謝12間友宮廟聯合贈匾，共同來祝福，還有千座神尊來一同鑑醮安座，為期3天的活動，讓福安宮金光閃閃、熱鬧滾滾。

彰縣府網站資料指出，伸港鄉福安宮主祀媽祖，成立已有300多年，成為伸港鄉、和美鎮、線西鄉3鄉鎮18庄的信仰中心。每年年底送大爐、年初媽祖生暨釘符、農曆7月普渡、秋季媽祖飛昇日等4大儀式貫穿一整年的年節行事，每當舉行科儀時，都是各庄全體總動員，熱鬧滾滾。

媽祖 王惠美

延伸閱讀

彰化伸港福安宮千尊神尊鑑醮安座 20日邀明華園演出

學子週週加3顆蛋 彰縣府：每週36萬顆雞蛋保營養

彰化歲末演唱會卡司曝光 本周末圓林園看天團抽大獎

影／彰化要孵蛋 議員、縣長對嗆 正面交鋒火藥味十足

相關新聞

釣客落水獲救…火力發電廠出海口釣魚平台 台中港研議關閉

冬季台中港區風勢強勁，吸引不少釣友在此海釣，但昨天1名男釣客，在台中火力發電廠出海口，卻因未注意護欄鏽蝕，不慎掉落海中，...

台灣曾有大肚王國？ 學者引當時國際法質疑無中生有

最近幾年很多人提出台灣曾有「大肚王國」，連臺中市政府大肚區公所官網也記載這種說法。法國巴黎第一大學法學博士候選人、東吳大學講師李鎨澂表示，所謂「大肚王國」，是莫名其妙，無中生有的想像。

彰化伸港福安宮千尊神尊鑑醮安座 20日邀明華園演出

彰化縣伸港鄉福安宮聖母殿浴火重生，廟方今天邀請各宮廟千尊神尊鑑醮安座，縣長王惠美前往參拜，贈送「福海安瀾」匾額，另彰化縣...

台中社會住宅選「正肉地」興建 盧秀燕：下周任內興辦達萬戶

台中市巨蛋二期社會住宅上午動土，2028年完工。市長盧秀燕宣布，她任內完工加上興辦中的社宅達到9391戶，加上下周即將動...

受威脅植物蓬萊油菊復育成功 台中和平白冷國小校園盛開

復育本土極危等級受威脅植物蓬萊油菊，林業及自然保育署台中分署自轄區中橫地區國有林班地內取得蓬萊油菊種原，經過二年培育，今...

台中神岡區圳前路完工通車 盧秀燕：工程與文資保存並存典範

台中市神岡區圳前路開闢工程，神岡交流道到厚生路段已完工，今天舉行完工祈福典禮，此拓寬工程保留道路中央的「浮圳」文化資產，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。