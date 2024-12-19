彰化伸港福安宮千尊神尊鑑醮安座 20日邀明華園演出

彰化縣伸港鄉福安宮聖母殿浴火重生，廟方今天邀請各宮廟千尊神尊鑑醮安座，縣長王惠美前往參拜，贈送「福海安瀾」匾額，另彰化縣媽祖祈福文化節12間友宮廟，致贈「神恩浩蕩」匾額，共同祝賀伸港福安宮再現風華，發揚媽祖情。

福安宮自1677年(康熙16年)建造至今，已有300多年的歷史，2015年遭逢祝融之災，導致正殿全毀，在宮廟委員會及各界信眾支持下，2018年舉行聖母殿原地重建動工大典，今年竣工落成，年初擲筊請示媽祖，擇定本月20至22日3天辦理聖母殿重建慶成，入火安座三獻醮，今天邀請各宮廟約千尊神尊鑑醮安座。

王惠美指出，在3天活動中，明晚（20日）7時，縣府特別邀請明華園總團孫翠鳳領銜主演「劉全進瓜」，21日下午5時，廟方請到超級夜總會，由澎恰恰、許效舜、苗可麗主持，群星獻演超爆笑脫口秀，精彩可期，22日安排黑面綜藝傳播，邀請大家作伙來看戲，請民眾踴躍前往觀賞。