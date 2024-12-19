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釣客落水獲救…火力發電廠出海口釣魚平台 台中港研議關閉

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中港將和台中市府研議將台中火力發電廠出海口的海釣平台關閉。圖／民眾提供
台中港將和台中市府研議將台中火力發電廠出海口的海釣平台關閉。圖／民眾提供

冬季台中港區風勢強勁，吸引不少釣友在此海釣，但昨天1名男釣客，在台中火力發電廠出海口，卻因未注意護欄鏽蝕，不慎掉落海中，幸被釣友及時拋下救生圈，才將男他拉上岸，台中港務分公司表示，將和台中市府研議將該處海釣平台關閉。

台中港務分公司指出，10多年前便曾多次請地方政府修復欄杆未果，今年再發現台中火力發電廠出海口的欄杆破損，以及阻隔的紐澤西護欄傾倒位移，已函請台中市政府海岸資源漁業發展所盡速辦理修復，後續雖派員至現場將紐澤西護欄恢復原位，但釣魚平台安全護欄早已鏽蝕。

釣況正佳的釣魚平台，吸引釣客不怕低溫強風，依舊在台中港海釣，畢竟目前大咬的魚種從烏魚、白帶魚、午仔魚、黑鯛都能釣到，有時還能釣到石斑、黑白鯧；但昨日卻發生1名釣客因未注意安全護欄已鏽蝕，一扶著欄杆就發生欄杆斷裂，男子不慎落海後，當場嚇壞其他釣客，眾人趕緊拋下救生圈給男子，才將男子順利救起。

台中港務分公司再次重申，依商港法第36條第2項規定，目前僅公告開放「北防波堤面」與「100號碼頭預定地護坡堤面」供民眾垂釣，昨天釣客落水的地點，位於台電火力發電廠出水口平台（導流堤旁），是前台中縣府於2001年間公告開放的海釣平台，但已年久失修。

在發生意外後，台中港目前會將釣魚平台入口封閉，以防止釣客再發生落海意外，並盡速設置阻隔設施，研議將該處海釣平台關閉；並派員宣導民眾勿進入，同時請台電公司針對火力發電廠導流堤及承租區做好安全管理，台中港務警察總隊表示，將持續強化港區維安巡查作為，籲民眾不要擅闖商港管制區垂釣除涉險且將觸法受罰。

中火 台中市 火力發電廠

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