快訊

北檢偵辦京華城案再提訊柯文哲 挺起胸膛大步邁進北檢

得知前台塑高層遭監聽火速退錢？ 鄭文燦出庭否認「反問這句」

尹錫悅遭彈劾掀政壇變局 南韓新總統人選浮出檯面

聽新聞
0:00 / 0:00

台中社會住宅選「正肉地」興建 盧秀燕：下周任內興辦達萬戶

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市巨蛋二期社會住宅上午動土，2028年完工。記者黃寅／攝影
台中市巨蛋二期社會住宅上午動土，2028年完工。記者黃寅／攝影

台中市巨蛋二期社會住宅上午動土，2028年完工。市長盧秀燕宣布，她任內完工加上興辦中的社宅達到9391戶，加上下周即將動土的洲際好宅的840戶，即將到達1萬戶。

盧秀燕上午特別說，台中市的社會住宅都選在「正肉地」興建，像是巨蛋旁、洲際棒球場旁，還有市政府旁、新光三越百貨公司正對面，而不是像有些社會住宅興建在偏遠郊外，這些目的都是為了照顧年輕人、勞工和弱勢的民眾。

而且，興建規畫十分講究，格局都很方正。加上規畫有日間照顧、托幼、幼稚園、共享廚房等，設施比一般所謂的豪宅還要好，所以也叫做「好宅」，比豪宅還有好。

盧秀燕說，此案斥資17億9仟餘萬元興建，打造北屯區同榮段第二期優質好宅，也是北屯區第3處好宅，加上興建中的巨蛋一期好宅，戶數規模將達到860戶，未來可與巨蛋做鄰居。

市府說，北屯巨蛋二期好宅，以「共好聚落 共築美活」為設計主軸，呼應巨蛋圓形的意象，採用大量圓形幾何造型，規畫地上12層、地下3層，興建300戶。

巨蛋二期好宅一樓規畫有日間照顧、托幼及商業空間等，以服務一、二期好宅住民及周邊鄰里，提供完善的社會服務機能。二樓、三樓設有親子閱讀室、韻律教室、社區好站、共享廚房及社區農園，並藉由環形主入口廣場及街角廣場入口將人流引入社區公領域，串聯不同機能的共好空間。

台中市巨蛋二期社會住宅上午動土，2028年完工，市長盧秀燕前往動土。記者黃寅／攝影
台中市巨蛋二期社會住宅上午動土，2028年完工，市長盧秀燕前往動土。記者黃寅／攝影
台中市巨蛋二期社會住宅上午動土，2028年完工，市長盧秀燕前往動土。記者黃寅／攝影
台中市巨蛋二期社會住宅上午動土，2028年完工，市長盧秀燕前往動土。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午說，台中市的社會住宅都選在「正肉地」興建。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午說，台中市的社會住宅都選在「正肉地」興建。記者黃寅／攝影

共享廚房 盧秀燕 社會住宅

延伸閱讀

台中神岡區圳前路完工通車 盧秀燕：工程與文資保存並存典範

中市府員工子女托嬰中心開幕 打造幸福職場

台中爆國小教練猥褻 盧秀燕要求徹查所有學校：良民證有漏洞

台中百名學童疑遭教練性侵 盧秀燕撂重話：盼重懲重判

相關新聞

台中社會住宅選「正肉地」興建 盧秀燕：下周任內興辦達萬戶

台中市巨蛋二期社會住宅上午動土，2028年完工。市長盧秀燕宣布，她任內完工加上興辦中的社宅達到9391戶，加上下周即將動...

受威脅植物蓬萊油菊復育成功 台中和平白冷國小校園盛開

復育本土極危等級受威脅植物蓬萊油菊，林業及自然保育署台中分署自轄區中橫地區國有林班地內取得蓬萊油菊種原，經過二年培育，今...

台中神岡區圳前路完工通車 盧秀燕：工程與文資保存並存典範

台中市神岡區圳前路開闢工程，神岡交流道到厚生路段已完工，今天舉行完工祈福典禮，此拓寬工程保留道路中央的「浮圳」文化資產，...

彰化縣抽查冬令進補食材 檢出1件殘留農藥已令下架

冬令將至，彰化縣衛生局針對超市、傳統市場、火鍋店、餐飲業、湯圓製售業等業者稽查，抽驗湯圓及配料、進補食材共32件，檢驗結...

方便南投人 統聯夜間增2班次

南投縣境內公車因營運成本，陸續減班、路線裁撤，讓南投縣民面臨無車可搭窘境。南投縣政府和立委向交通部爭取、協調，由統聯客運...

彰化反火葬場民眾 下跪向監委陳情

彰化縣政府將在芳苑鄉興建火葬場，二林芳苑反火葬場自救會向監察院陳情，監委田秋堇、施景芳昨天到現場聽取民意，自救會及當地企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。