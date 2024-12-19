台中社會住宅選「正肉地」興建 盧秀燕：下周任內興辦達萬戶

台中市巨蛋二期社會住宅上午動土，2028年完工。市長盧秀燕宣布，她任內完工加上興辦中的社宅達到9391戶，加上下周即將動土的洲際好宅的840戶，即將到達1萬戶。

盧秀燕上午特別說，台中市的社會住宅都選在「正肉地」興建，像是巨蛋旁、洲際棒球場旁，還有市政府旁、新光三越百貨公司正對面，而不是像有些社會住宅興建在偏遠郊外，這些目的都是為了照顧年輕人、勞工和弱勢的民眾。

而且，興建規畫十分講究，格局都很方正。加上規畫有日間照顧、托幼、幼稚園、共享廚房等，設施比一般所謂的豪宅還要好，所以也叫做「好宅」，比豪宅還有好。

盧秀燕說，此案斥資17億9仟餘萬元興建，打造北屯區同榮段第二期優質好宅，也是北屯區第3處好宅，加上興建中的巨蛋一期好宅，戶數規模將達到860戶，未來可與巨蛋做鄰居。

市府說，北屯巨蛋二期好宅，以「共好聚落 共築美活」為設計主軸，呼應巨蛋圓形的意象，採用大量圓形幾何造型，規畫地上12層、地下3層，興建300戶。

巨蛋二期好宅一樓規畫有日間照顧、托幼及商業空間等，以服務一、二期好宅住民及周邊鄰里，提供完善的社會服務機能。二樓、三樓設有親子閱讀室、韻律教室、社區好站、共享廚房及社區農園，並藉由環形主入口廣場及街角廣場入口將人流引入社區公領域，串聯不同機能的共好空間。