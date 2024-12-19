受威脅植物蓬萊油菊復育成功 台中和平白冷國小校園盛開

復育本土極危等級受威脅植物蓬萊油菊，林業及自然保育署台中分署自轄區中橫地區國有林班地內取得蓬萊油菊種原，經過二年培育，今年與台中市和平區白冷國小合作，首度在原生分布以外區域亮相，讓校園綠地成為保存受脅植物的再生之地。

林業保育署台中分署於民國111年請專家於該物種原生育地取得種原，在海拔1000公尺的出雲山苗圃進行扦插培育，成功保留種原；歷經二年培育，為了深耕環境教育，讓國小學童能認識並接觸珍貴的原生菊科植物，該分署攜手台中市和平區白冷國小，在校園裡種下蓬萊油菊。

開滿白色小花的蓬萊油菊，讓校園多了一道綠意，還成為學生們自然課堂的新夥伴，透過觀察植物的發芽、開花，甚至是蜜蜂的造訪，體會到生態系統的互動與平衡。

林業保育署台中分署指出，蓬萊油菊(Dendranthema horaimontana)是台灣特有的原生菊科植物之一，大多生長於中部山區陽光充足岩屑裸露地、碎石坡及岩石隙縫，喜好海拔約1000至2000公尺的涼爽環境。因棲地破碎化，在「2017台灣維管束植物紅皮書」中評估為極危物種(Critically Endangered, CR)。