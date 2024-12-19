台中神岡區圳前路完工通車 盧秀燕：工程與文資保存並存典範
台中市神岡區圳前路開闢工程，神岡交流道到厚生路段已完工，今天舉行完工祈福典禮，此拓寬工程保留道路中央的「浮圳」文化資產，紓解車流瓶頸，台中市長盧秀燕說這項工程歷經15年規劃和闢建，這是工程與文資保存並存典範。
盧秀燕表示，神岡區圳前路原本道路太狹窄，該此路對當地民眾生活交通，且豐洲工業區通行很重要，從民國98年規劃至今都沒拓寬成功，103年已編預算近1億元，因地方意見不同，預算收回無法做，在民代和地方人士爭取下，終於拓寬並完工，現已通車。
台中市建設局表示，神岡區圳前路是連結神岡豐洲科技園區與國道四道的重要聯絡道路，為解決該路段狹小、會車不易的問題，同時保留原有的「浮圳」文化資產，建設局斥資4億2220萬元推動「神岡區圳前路開闢工程（神岡交流道至厚生路）」，今年10月正式完工。
盧秀燕今天主持完工祈福典禮表示，這項工程提升交通安全，促進區域發展，更實現工程與文資保存並存的典範成果。
盧秀燕表示，神岡豐洲科技園區是台灣重要金屬、機械、塑膠、運輸工具製造等產業重鎮，其往來國道四號主要仰賴圳前路(又稱浮圳路)，因道路寬度僅6公尺寬，造成會車不便及大小車輛爭道，影響行車安全，市府因此推動拓寬計畫，並保留道路中央的「浮圳」文化資產。此次工程通過南北向車流分向設計，兼顧文資保存與交通建設需求，成功紓解車流瓶頸。
建設局長陳大田表示，市府秉持人本交通理念，在圳前路雙向設置標線型人行道，提升行人通行安全，該拓寬計畫原於103年啟動，因「浮圳」列為文化景觀資產而暫緩；盧秀燕市長上任後積極回應民眾需求，指示市府建設局與文化局依保存與拓寬並存原則重新規劃，順利於113年10月完工，並同步拓寬厚生路東側瓶頸路段，將原2至3公尺路寬擴展至7公尺，有效提升交通順暢度與安全性。
建設局表示，「神岡區圳前路開闢工程（神岡交流道至厚生路）」全長約1684公尺，從國道四號神岡交流道至厚生路，寬度15公尺，包括既有圳前路6公尺路幅及3公尺浮圳區域；工程總經費達4億2220萬元，自111年6月開工至113年10月順利完工，提供舒適便捷通行環境，有效提昇人車行車安全和交通順暢。
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