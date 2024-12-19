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彰化縣抽查冬令進補食材 檢出1件殘留農藥已令下架

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
冬令將至，彰化縣衛生局稽查各賣場、抽驗湯圓及配料、進補食材共32件，驗出1件進口的「粗粒純黑胡椒」產品殘留農藥與規定不符，下令業者下架。圖／衛生局提供
冬令將至，彰化縣衛生局稽查各賣場、抽驗湯圓及配料、進補食材共32件，驗出1件進口的「粗粒純黑胡椒」產品殘留農藥與規定不符，下令業者下架。圖／衛生局提供

冬令將至，彰化縣衛生局針對超市、傳統市場、火鍋店、餐飲業、湯圓製售業等業者稽查，抽驗湯圓及配料、進補食材共32件，檢驗結果1件進口的「粗粒純黑胡椒」產品殘留農藥與規定不符，已令立即下架，並通知台北市衛生局裁處。

彰化縣衛生局指出，此次抽驗項目包括湯圓及配料(花生、芋圓等)、烏骨雞、鴨肉、紅棗、枸杞等冬令進補食材共32件，其中黑胡椒檢出殘留農藥不合格，依違反食品安全衛生管理法規定，可處以6萬元以上、2億元以下罰鍰，不合格產品已立即令業者下架停止販賣，並移請產品負責廠商所轄台北市政府衛生局後續處辦。

衛生局提醒，購買冬至應節食品及進補食材時，應注意販售場所環境衛生及儲存條件，盡量選購衛生可靠、信譽良好的廠商所製售的產品，並注意其色澤及氣味是否有異常，是否依標示適當保存販售，購買後，應盡速食用或適度保存，以確保產品新鮮及食用安全。

衛生局也呼籲食品業者要善盡自主管理責任，進口商應加強對供應商的管理，並落實產品驗收及自主檢驗，確保產品符合法規規定。

衛生局 農藥殘留 食安 食材

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