聽新聞
0:00 / 0:00

彰化反火葬場民眾 下跪向監委陳情

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣二林芳苑反火葬場自救會昨向監委田秋堇、施景芳陳情，控訴縣政府黑箱作業、火葬場選址不當，應立即撤案。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林芳苑反火葬場自救會昨向監委田秋堇、施景芳陳情，控訴縣政府黑箱作業、火葬場選址不當，應立即撤案。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府將在芳苑鄉興建火葬場，二林芳苑反火葬場自救會向監察院陳情，監委田秋堇、施景芳昨天到現場聽取民意，自救會及當地企業團體控訴縣政府黑箱作業、選址不當，應立即撤案；監委表示，將帶回陳情書仔細了解，看如何與縣府溝通。

「火葬場滾蛋，監委救救我。」二林芳苑反火葬場自救會300多人，聚集彰化縣火葬場預定場址旁的芳苑鄉第一殯儀館廣場高呼口號，有民眾情緒激動跪下，監察委員田秋堇要民眾別下跪，站著說話就好。

自救會副會長林麗美表示，火葬場址附近很多人居住，還有63場蛋雞場、70至80場的肉雞場、25場乳牛場，還有各種蔬果，縣政府罔顧二林、芳苑的農業，對外宣稱評估15個火葬場址卻只公告3處，最後選出芳苑鄉場址，全程黑箱作業，無法給地方公平、公開的交代。

壽米屋董事陳肇浩陳情說，二林鎮稻米產業、壽米屋冠軍米等歷史，強調興建火葬場製造空汙將催毀二林鎮農民生計；喜樂保育院人員遞交陳情書，拜託監委照顧弱勢族群的健康。自救會幹部指出，場址對面是彰化監獄，未來彰化看守所也將遷來，周圍有4家長照機構，人口密集根本不適合興建火葬場。

監委田秋堇和邱景芳收下陳情書表示，接獲二林、芳苑民眾陳情，就來地方看看發生什麼事，將帶回陳情書回監察院仔細了解，看如何跟彰化縣政府溝通。

火葬場 田秋堇 監獄 第一殯儀館 自救會 長照

延伸閱讀

彰化反火葬場自救會下跪向監委陳情 要求縣府立即撤案

批監察院淪廢物院 羅智強提案：陳菊與監委薪水全砍

彰化二林反火葬場自救會遊行籲撤案 縣府：近期辦說明會

彰化火化場擬設芳苑二林交界 數百民眾上街抗議

相關新聞

彰化反火葬場民眾 下跪向監委陳情

彰化縣政府將在芳苑鄉興建火葬場，二林芳苑反火葬場自救會向監察院陳情，監委田秋堇、施景芳昨天到現場聽取民意，自救會及當地企...

方便南投人 統聯夜間增2班次

南投縣境內公車因營運成本，陸續減班、路線裁撤，讓南投縣民面臨無車可搭窘境。南投縣政府和立委向交通部爭取、協調，由統聯客運...

強收丁口錢？ 豐原慈濟宮告議員邱愛珊

台中市議員邱愛珊日前質詢時，指控豐原慈濟宮財務不透明，主委陳誌鋒涉及背信、侵占，建醮大典強迫里、鄰長向豐原區市民強收丁口...

中市總工會號召！全市各類職業工會歲末聯誼辦急救培訓

讓職場更安全！台中市總工會18日送給勞工歲末聯誼一項大禮，特別舉辦「黃金5分鐘急救天使培訓」，共有上百名勞工代表參加，大...

南投縣衛生局抽檢蔬果農藥殘留 竟有3件產品不符合規定

南投縣府衛生局為了保障民眾的食品安全，於今年7月至10月間針對市售蔬果進行農藥殘留檢驗，共抽驗了57件蔬果產品，其中有3件產品不符合農藥殘留規定，已將相關資訊移送至負責廠商所在的衛生局進行後續處辦，衛

彰化搶救90歲星蘋果樹 樹醫師開處方先「維持現狀」

彰化縣二水鄉光化社區活動中心旁的星蘋果樹、台東龍眼罹病，縣政府和二水鄉公所今邀請樹醫生診治，熱心地方人士也找生物公司檢測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。