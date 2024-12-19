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彰化反火葬場民眾 下跪向監委陳情
彰化縣政府將在芳苑鄉興建火葬場，二林芳苑反火葬場自救會向監察院陳情，監委田秋堇、施景芳昨天到現場聽取民意，自救會及當地企業團體控訴縣政府黑箱作業、選址不當，應立即撤案；監委表示，將帶回陳情書仔細了解，看如何與縣府溝通。
「火葬場滾蛋，監委救救我。」二林芳苑反火葬場自救會300多人，聚集彰化縣火葬場預定場址旁的芳苑鄉第一殯儀館廣場高呼口號，有民眾情緒激動跪下，監察委員田秋堇要民眾別下跪，站著說話就好。
自救會副會長林麗美表示，火葬場址附近很多人居住，還有63場蛋雞場、70至80場的肉雞場、25場乳牛場，還有各種蔬果，縣政府罔顧二林、芳苑的農業，對外宣稱評估15個火葬場址卻只公告3處，最後選出芳苑鄉場址，全程黑箱作業，無法給地方公平、公開的交代。
壽米屋董事陳肇浩陳情說，二林鎮稻米產業、壽米屋冠軍米等歷史，強調興建火葬場製造空汙將催毀二林鎮農民生計；喜樂保育院人員遞交陳情書，拜託監委照顧弱勢族群的健康。自救會幹部指出，場址對面是彰化監獄，未來彰化看守所也將遷來，周圍有4家長照機構，人口密集根本不適合興建火葬場。
監委田秋堇和邱景芳收下陳情書表示，接獲二林、芳苑民眾陳情，就來地方看看發生什麼事，將帶回陳情書回監察院仔細了解，看如何跟彰化縣政府溝通。
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