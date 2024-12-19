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強收丁口錢？ 豐原慈濟宮告議員邱愛珊

聯合報／ 記者黑中亮陳宏睿／台中報導
針對慈濟宮提告，台中市議員邱愛珊自己是有所本而提出質疑，歡迎慈濟宮主委陳誌鋒等人來告。本報系資料照片
針對慈濟宮提告，台中市議員邱愛珊自己是有所本而提出質疑，歡迎慈濟宮主委陳誌鋒等人來告。本報系資料照片

台中市議員邱愛珊日前質詢時，指控豐原慈濟宮財務不透明，主委陳誌鋒涉及背信、侵占，建醮大典強迫里、鄰長向豐原區市民強收丁口錢， 慈濟宮昨天委任律師到台中地檢署控告邱愛珊涉嫌妨害名譽。邱愛珊表示，她在議會有言論免責權，所言也都有所本，歡迎來告。

慈濟宮主委陳誌鋒不滿邱愛珊指控他勾結廟內部分人士，涉嫌偽造文書向廠商收取回扣、挪用公款，同時恣意竄改建廟歷史，並影射他涉嫌侵占公款浮報及竄改相關預算表、會議記錄等不實言論，陳誌鋒與廟方委員因此對邱愛珊提起妨害名譽告訴。

針對慈濟宮提告，市議員邱愛珊回應說，雖然她在議會有言論免責權，但她所言都是有所本，也有證據，歡迎慈濟宮主委陳誌鋒等人來告，進入司法程序後，將會提供證據讓法院展開調查，以釐清事實；邱愛珊並強調，丈夫魏隆琪也會以信徒代表的身分，也對主委陳誌鋒提出侵占、背信、偽造文書的告訴。

慈濟宮的委任律師王仁棋說，根據地方制度法規定，無關議會事項所為顯然違法言論，不在議員言論免責的範圍內，因此先就妨害主委陳誌鋒名譽部分提告。

至於豐原慈濟宮上月的建醮大典， 被質疑強迫收取豐原區市民每人500元丁口錢。由20多位里長以豐原區里長協會名義發表聲明強調，丁口錢是隨喜，不會強迫每人都要繳交，所有單據均有保留存查，若豐原民眾有遇到被強迫收費，可向慈濟宮反映，希望爭議就此打住。

市議員邱愛珊的丈夫是豐原慈濟宮副主委魏隆琪，廟方已函文到台中市民政局，表明已解除魏隆琪的副主委職務。

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