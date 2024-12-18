中市總工會號召！全市各類職業工會歲末聯誼辦急救培訓

讓職場更安全！台中市總工會18日送給勞工歲末聯誼一項大禮，特別舉辦「黃金5分鐘急救天使培訓」，共有上百名勞工代表參加，大家一起學習CPR＋AED（心肺復甦術與「自動體外心臟電擊去顫器」使用）後，將成為種子教官，傳授給其他勞工，讓大家都能當「救命天使」。

台中市總工會理事長謝宗佑表示，身旁同事突然於工作中倒地，其他同事肯定無法袖手旁觀，如果能把握黃金急救五分鐘，更能確保職場安全，今年台中市工會界的歲末聯誼，格外精實又有意義。

今天的培訓活動，包括台中市勞工局科長姚以文，以及台中市寢具製作職業工會創會理事長游國聖、台中市公有市場零售攤販職業工會理事長黃文杰、台中市木工業職業工會監事會召集人周秋水等人都到場，對於總工會舉辦急救天使培訓，表示肯定與支持。

這場培訓中，以斷肢處理的議題，討論最為熱烈，這也是工地職場中，最嚴重的意外，各領域勞工代表都相當認真，務必學會處置這種嚴重傷害的正確程序。

培訓活動由台中市總工會志工分隊籌辦，分隊長蔡滿玉表示，商請紅十字會指派急救實戰經驗豐富的教官，親自授課與示範，再將各類職業工會報名參訓的菁英與核心幹部，分組上課與實務演練。

而且學科、術科都要考，教官嚴格把關每一位的操作技巧、錯誤改正、勤練精熟，通過教官的關關考驗、實操應對，才能拿到合格證書。

教官於課程中分享，當患者停止呼吸心跳，黃金救援必須搶在5分鐘內施救，因為生命徵象停止超過5分鐘，即可能腦部缺氧、時間太久還會造成不可逆的傷害，因此關鍵時刻能否施以基本急救術、至關重要，

蔡滿玉說，公共場所或工作場域設置AED越來越普遍，學會基本救命術、還能操作AED，就有機會在危急時刻為人救命、續命。

現場操作步驟，包括儘速撥打119，立即給予CPR，儘早使用AED，執行高級救命術，之後是到院後照護；等待救護人員來接手之前，有效維持或恢復患者的心跳呼吸，才能提高救活率。

台中市總工會也強調，由工會核心幹部及志工團隊體驗學習急救技巧，化身種籽教官，將危機意識再擴大到各個職類工會，未來個別的年度訓練或自辦活動、都可以將類似訓練納入。

勞工在各自職場執業時，面對突發事故、尤其在關鍵救命時刻，都有能力挺身而出，冷靜操作CPR和AED搶救，「有能力就去救，從別人的需要上看見自己的責任」，救人、互救、自救，沒有人是局外人。