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彰化搶救90歲星蘋果樹 樹醫師開處方先「維持現狀」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府、二水鄉公所和地方文史工作者邀請專家學者為星蘋果樹診斷疾病。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府、二水鄉公所和地方文史工作者邀請專家學者為星蘋果樹診斷疾病。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二水鄉光化社區活動中心旁的星蘋果樹、台東龍眼罹病，縣政府和二水鄉公所今邀請樹醫生診治，熱心地方人士也找生物公司檢測，一致診斷星蘋果樹病情較嚴重，將修剪樹冠、增加樹根呼吸空間，「盡人事，聽天命」。

根據史料記載，這兩棵果樹樹齡逾90年，其中俗稱牛奶果樹的星蘋果樹被認為是全台樹齡最老的星蘋果樹。因兩樹的樹皮乾裂，枝葉莫名枯黃，有異常落葉，星蘋果樹幹長「靈芝」，地方文史工作者張錫池呼籲搶救。今縣府農業處、二水鄉公所邀請中興大學樹木專家顏志恒，台中科博館博士周文能找生物科技公司人員溫誌輝使用應力波，各發揮專長診斷病樹。

顏志恒指出，星蘋果樹和很多公園樹木一樣，都有地磚鋪設阻礙樹根呼吸的問題，可先做樹根部位的泥土鬆土，搬開一些地磚增加樹根呼吸面積，同時修剪樹冠過多的枝葉，後續配合施藥，循序漸進治療星蘋果樹。

溫誌輝使用應力波檢測星蘋果樹的樹幹有中空現象，他說，已長出「靈芝」子實體，至於是何種靈芝的菌體還需進一步檢定。

公園樹木都由二水鄉公所管理維護，農業課表示，星蘋果樹被蕈類孢子入侵，將依據興大教授的處方改善病樹生長環境，先「維持現況」，關於敲除地磚擴大樹根呼吸面，改變鋪面高低攸關民眾使用公園安全性，還需再評估。

地方耆老蔡炎城撰寫「二水軼聞」，現在光化社區活動中心旁的星蘋果樹和台東龍眼都是日本皇親貴族、被冊封為子爵的增澤深治栽種。有蕈類專家指出，星蘋果樹長出俗稱「猴板凳」的木蹄層空菌，只要下功夫醫治或許有救。

彰化縣二水鄉光化社區活動中心旁邊的星蘋果樹長出「猴板凳」。圖／張錫池提供
彰化縣二水鄉光化社區活動中心旁邊的星蘋果樹長出「猴板凳」。圖／張錫池提供

台東 文史工作者

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