台中交通罰單郵資預算高達6000萬惹議！議員喊刪5000萬

台中市議員陳俞融今批警察局每年編列6000萬元的交通違規案件郵資預算，竟與執法設備汰換增購預算相當，痛斥交通建設差，違規數上升，要刪兩項共5000萬元預算。警察局長李文章答詢，會持續抓酒駕、超速，若缺裝備，執法會困難。

警察局統計，今年到11月罰單數量為177萬2709件，較去年218萬7962件，減少41萬5,253件，下降19％，警察局將加強取締，以有效降低車禍件數，保護市民安全。

台中市議會今審查明年度總預算。陳俞融說，警察局執行交通執法設備汰換增購案預算編列6060萬元，增加固定式闖紅燈暨測速照相設備15套、移動式測速照相設備30套、呼氣酒精測試器40個。

陳俞融指出，面對測速照相儀器持續增設，交通事故卻不見下降，警政署先前提出肇事原因中，超速失控僅占2.13％，政府卻花費不少公帑認真抓超速，編列高達約6000萬元預算，用於違規案件郵資，顯見交通違規取締數量龐大，郵資竟與買執法設備費用相當，令人匪夷所思。

陳俞融強調，市府交通工程建設差，造成違規數量上升，連帶使得罰單郵資暴增，每年持續惡性循環，主張雜項設備與罰單郵資預算分別刪除3000萬、2000萬元。

李文章答詢，測速照相最主要是用來抓超速和飆車，酒精測試則是用來抓酒駕，若沒有這些裝備，執法會困難，因為都需要數據佐證，且酒駕、超速需要持續取締，案件數字才會下降。