中部首座職場公托...台中市府托嬰中心開幕 中籤率不到50%

中部首座職場公托、台中市政府附設員工子女托嬰中心今全新完工開幕，家長每個月只要繳交1500元，可就近送托孩子，中籤率不到50%，讓送托的市府員工直呼「好幸福」。

市長盧秀燕開幕致詞時說，台中是全國第2大城，她一直把市民當家人，把城市當自己家經營、建設、服務，台中的生育率和年輕化程度在六都中排名第2名，市府積極推動「公托倍倍增、公幼再加量、區區親子館」，現在推動「幼托2.0職場托育」，讓年輕人願生樂養，幸福職場再升級。

盧秀燕指出，她上任以來，公托數量由5座增加到45座，也正在努力讓全市29區都有親子館。新市政中心員工約3200人，有托育需求逾百人，是中部首座職場公托，共斥資1千多萬元裝修，愛的一小步，是幸福職場一大步；未來會在豐原的市府第二辦公處陽明大樓也設立，打造員工幸福職場。

台中市人事處長沈德蘭說明，經盤點市政大樓可用空間，市府跨局處在市政大樓文心樓一樓打造附設員工托嬰中心；日前抽籤有48名2個月到2歲員工子女中籤，收費比照一般公托收費，月費8500元，但有政補助7000元，家長每個月只要繳交1500元，25日起正式送托。