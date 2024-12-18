快訊

全台凍番薯！7縣市低溫特報恐10度以下 一路冷到明天晚上

高雄美術館特區道路坍塌 建築工地前現7坪坑洞…警封鎖道路

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

豬舍改造成可可觀光莊園 彰化返鄉青農獲獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣青農江家亨把豬舍改造成觀光休閒農場，發展可可DIY體驗遊程。記者簡慧珍／攝影
彰化縣青農江家亨把豬舍改造成觀光休閒農場，發展可可DIY體驗遊程。記者簡慧珍／攝影

好食好事第三屆食農創生計畫今發表成果，彰化縣永靖鄉青農江家亨種植可可，改造豬舍為觀光休閒農場，總鋪師二代鐘元駿辭去科技廠工作，用彰化蔬果開發料理包，寫下青年返鄉創業的吸睛故事。

農業部農村水保署南投分署與彰化縣政府指導、好食好事基金會主辦成果發表會，指導與主辦單位先後頒獎給8家團隊，並公布在基金會專業輔導下，7家團隊成功上架嘖嘖群募平台，全數達成募資目標，其中「拾捲maki樹葡萄」募資41萬元，獲得本屆最高募資金額獎，「綠川青森」成功打入連續量販店通路且創辦人李星辰得到十大神農獎，表現都可圈可點。

今年績優好食好事創生計畫團隊有兩名返鄉青年創業，永靖鄉可可沃莊園創辦人江家亨35歲，5年前從英國返鄉，曾在外商公司上班，因家族決定不再養豬，近7分土地閒置，他改造成休閒農場出租舉辦商業活動，後來獲知鄉內成立可可合作社，就學習種可可樹和製作可可，推出巧克力DIY體驗活動，農場擴大為觀光休閒。

另一名是半導體公司任職的鐘元駿，想做一番自己的事業，覺得曾任2002年國宴主廚的父親退休，大家再也吃不到好料理未免可惜，鐘元駿辭職開發料理包，父親希望他留在科技業，父子意見衝突，鐘元駿的妻子寫「萬言書」爭取公公支持，縣長王惠美2022年8月頒青年創業補助金肯定，父子關係才融冰。

好食好事基金會在成美文化園幸福大廳舉辦年度成果發表會，執行長陳茂嘉肯定參加計畫的團隊績優表現，並主持啟用「成美創生專櫃」展售第一屆到第三屆的績優團隊產品；陳茂嘉說，計畫捐助人代表魏應充希望能幫助返鄉創業的青農少走冤枉路，基金會因此透過食農創生計畫，幫助在地青創突破資源限制，實現產業永續與地方經濟共榮。

彰化縣「長城食堂」創辦人鐘元駿開發料理包，要傳承總鋪師父親的好滋味。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「長城食堂」創辦人鐘元駿開發料理包，要傳承總鋪師父親的好滋味。記者簡慧珍／攝影

可可 團隊 料理包

延伸閱讀

彰化長青福利卡更好用 114年元旦起特約小黃抵85元

彰化議員楊竣程服務處遭射擊 外甥等6人被判刑

彰化反火葬場自救會下跪向監委陳情 要求縣府立即撤案

2025兆豐銀行美利達彰化經典百K單車活動 19日開始報名

相關新聞

中部首座職場公托...台中市府托嬰中心開幕 中籤率不到50%

中部首座職場公托、台中市政府附設員工子女托嬰中心今全新完工開幕，家長每個月只要繳交1500元，可就近送托孩子，中籤率不到...

豬舍改造成可可觀光莊園 彰化返鄉青農獲獎

好食好事第三屆食農創生計畫今發表成果，彰化縣永靖鄉青農江家亨種植可可，改造豬舍為觀光休閒農場，總鋪師二代鐘元駿辭去科技廠...

台中太平人口年底達20萬人有望 聯合行政中心成改建範本

台中市太平區長許貴芳今表示，興建中的太平區聯合行政中心，市長盧秀燕非常關心，已指示未來將做為其他各區公所改建的範本，包括...

明年元月起 彰化縣長青福利卡搭特約計程車可享優惠

彰化縣65歲以上長者及身心障礙者持長青幸福卡，過去無法搭乘計程車造成不便，縣長王惠美今天宣布，從明年1月1日起，可持卡搭...

台中文山焚化廠有譜？環保局：全廠換新預計明年動工

台中市議員劉士州今質詢文山焚化爐汰舊換新議題。環保局長陳宏益答詢，焚化廠採全廠汰舊換新，預計可恢復原設計每日900噸垃圾...

彰化反火葬場自救會下跪向監委陳情 要求縣府立即撤案

彰化縣政府將在芳苑鄉興建火葬場，二林芳苑反火葬場自救會向監察院陳情，今監委田秋蓳、施景芳到現場聽取民意，自救會及當地企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。