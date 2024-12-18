豬舍改造成可可觀光莊園 彰化返鄉青農獲獎
好食好事第三屆食農創生計畫今發表成果，彰化縣永靖鄉青農江家亨種植可可，改造豬舍為觀光休閒農場，總鋪師二代鐘元駿辭去科技廠工作，用彰化蔬果開發料理包，寫下青年返鄉創業的吸睛故事。
農業部農村水保署南投分署與彰化縣政府指導、好食好事基金會主辦成果發表會，指導與主辦單位先後頒獎給8家團隊，並公布在基金會專業輔導下，7家團隊成功上架嘖嘖群募平台，全數達成募資目標，其中「拾捲maki樹葡萄」募資41萬元，獲得本屆最高募資金額獎，「綠川青森」成功打入連續量販店通路且創辦人李星辰得到十大神農獎，表現都可圈可點。
今年績優好食好事創生計畫團隊有兩名返鄉青年創業，永靖鄉可可沃莊園創辦人江家亨35歲，5年前從英國返鄉，曾在外商公司上班，因家族決定不再養豬，近7分土地閒置，他改造成休閒農場出租舉辦商業活動，後來獲知鄉內成立可可合作社，就學習種可可樹和製作可可，推出巧克力DIY體驗活動，農場擴大為觀光休閒。
另一名是半導體公司任職的鐘元駿，想做一番自己的事業，覺得曾任2002年國宴主廚的父親退休，大家再也吃不到好料理未免可惜，鐘元駿辭職開發料理包，父親希望他留在科技業，父子意見衝突，鐘元駿的妻子寫「萬言書」爭取公公支持，縣長王惠美2022年8月頒青年創業補助金肯定，父子關係才融冰。
好食好事基金會在成美文化園幸福大廳舉辦年度成果發表會，執行長陳茂嘉肯定參加計畫的團隊績優表現，並主持啟用「成美創生專櫃」展售第一屆到第三屆的績優團隊產品；陳茂嘉說，計畫捐助人代表魏應充希望能幫助返鄉創業的青農少走冤枉路，基金會因此透過食農創生計畫，幫助在地青創突破資源限制，實現產業永續與地方經濟共榮。
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