彰化長青福利卡更好用 114年元旦起特約小黃抵85元

彰化縣府今天宣布，原本長者持長青福利卡可免費搭彰化客運等公車，為讓長輩與身障朋友利用更多交通工具，明年元旦起，持卡在中彰投雲搭特約計程車，可折抵85元。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，為落實照顧長者與身心障礙者，彰化縣長青福利卡從明年1月1日起，搭乘特約計程車，起點或終點若在台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣等縣市，每趟次可享有新台幣85元折抵優惠。

縣府表示，長青福利卡補助項目有市區客運、國道客運、診所折抵部分負擔、台鐵，以及彰化縣內觀光旅遊專車等多項功能，涵蓋交通運輸、醫療衛生及觀光旅遊等。

縣府指出，除補助交通費用外，持福利卡前往簽約診所就診可折抵50元；若是搭火車，起點或終點站其中一站是彰化縣內車站，也可折抵30元。

縣府說明，長青福利卡推出後，希望不論是日常就醫、購物或探望親友，長輩及身心障礙朋友們都能輕鬆出門，體驗便捷可靠交通運輸服務。