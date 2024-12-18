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台中太平人口年底達20萬人有望 聯合行政中心成改建範本

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區長許貴芳今表示，太平區今年底可望人口突破20萬人，目前僅差114人。記者黃寅／攝影
台中市太平區長許貴芳今表示，太平區今年底可望人口突破20萬人，目前僅差114人。記者黃寅／攝影

台中市太平區長許貴芳今表示，興建中的太平區聯合行政中心，市長盧秀燕非常關心，已指示未來將做為其他各區公所改建的範本，包括辦公桌椅、動線，都訂出高標準，還曾3次親自參與會議，討論該如何提供市民有最佳的洽公空間，對後年落成啟用，有相當的期許。

他是在今天的媒體餐敘上做以上表示，同時也高興的宣布，太平區今年底可望人口達20萬人，目前僅差114人，區公所已備好獎品，好到時慶祝並獎勵達陣的市民。

許貴芳說，太平區聯合行政中心是台中市首座新建的行政中心，盧市長除了要求要有良好的工程品質，也要求設備須符合居民需求，打造可供居民漫遊、便利且有效率的行政中心。

他說，以往市民反映太平區公所最不方便之處，就是停車。不僅車位不足「還要技術很好才上得去二樓」但聯合行政中心啟用後，地面層及地下一、二層設置公有停車場，提供121個汽車停車位和180個機車停車位，絕對足夠且方便讓市民停車。

他說，太平區聯合行政中心興建工程去年1月7日開工，主體工程明年8月完成，後年就可進駐為民服務，非常值得市民期待。

許貴芳擔任公職近41年，明年1月16日即將屆齡退休。他到任時太平區人口僅18萬出頭，現已將屆20萬人，讓他十分欣慰。他在任內推動太平鐵工藝術節、馬拉松賽，以及國民運動中心、市民大道和聯合行政中心的興建都著有績效，也成為他公務生涯令人津津樂道的一頁。

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