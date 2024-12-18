台中文山焚化廠有譜？環保局：全廠換新預計明年動工

台中市議員劉士州今質詢文山焚化爐汰舊換新議題。環保局長陳宏益答詢，焚化廠採全廠汰舊換新，預計可恢復原設計每日900噸垃圾處理量能，大幅減少空汙，市府經公聽會廣納各界建議後，加速行政程序，預計明年動工。

劉士州說，文山焚化爐汰舊換新曾遭少部分議員反對，今年難得有共識，他盼盡快更新，並於明年初再舉辦說明會，別讓市民繼續受空汙影響。

陳宏益說明，文山焚化廠原僅規畫新建一座新爐，並整修2座舊爐，目前最新方案為採全廠汰舊換新BOT方式，興建2座處理量能每日約450噸的新爐，恢復原設計每日處理900噸量能，並配合設置符合經濟部定義的再生能源發電設備，並採國內焚化廠最嚴格的空汙排放標準興建，預計決標後明年就可動工。

環保局說明，環保局以有限的土地面積尋求最佳的焚化廠汰舊換新，以及對台中市最好的環保建設方案；國內目前新建焚化爐多採BOT，由民間廠商投資建廠，文山焚化廠汰舊換新也採BOT，並參考其他縣市焚化廠汰舊換新財務規畫版本財務試算，以確保符合最新市場行情，提高民間參與意願。

環保局表示，文山焚化廠汰舊換新廣納各界建議，已辦2場公聽會及議員質詢監督意見，環保局均非常重視，也樂見地方逐漸凝聚將文山廠汰舊換新的共識，感謝議員督促文山廠的興建進度，環保局會加速後續招商作業。