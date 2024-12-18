明年元月起 彰化縣長青福利卡搭特約計程車可享優惠

彰化縣65歲以上長者及身心障礙者持長青幸福卡，過去無法搭乘計程車造成不便，縣長王惠美今天宣布，從明年1月1日起，可持卡搭乘與縣府合作的11家特約計程車，只要起迄點之一在台中、彰化、南投、雲林等縣市內，每趟次可享有85元的折抵優惠。

社會處表示，長青幸福卡自推出以來，受到長者及身心障礙朋友喜愛，目前補助項目包含市區客運、國道客運、診所折抵部分負擔、台鐵、縣內觀光旅遊專車等多項功能，功能涵蓋交通運輸、醫療衛生及觀光旅遊等，如今新增可搭乘計程車，將提供更多元及完善的服務。

縣長王惠美指出，長青福利卡此次透過與11家特約計程車隊共同合作並提供服務，無論是透過APP訂車還是直接搭乘，都可以享有票價扣減85元的優惠，服務涵蓋了台中、彰化、雲林以及南投地區，希望不論是日常就醫、購物或是探望親友，長輩及身心障礙朋友們都能輕鬆出門，體驗便捷可靠的交通運輸服務。

這11家特約計程車車隊包括包括台灣大、中天衛星、怡美無線、國通無線、台中衛星、和泰移動服務(yoxi)、永隆交通、干城衛星、雅客衛星、中彰、飛狗等，共同合作並提供服務。

王惠美表示，長青幸福卡現有提供的多元交通服務，包括長輩除了可以搭乘彰化客運、南投客運、員林客運，還有中鹿客運16路彰化往返台中市朝馬、9018路鹿港往返台中火車站的2條路線，更有國光號及統聯客運，讓鄉親南來北往更加便利。