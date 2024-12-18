快訊

台南幼兒園傳虐童！至少7童被巴頭、重摔 母見兒被硬塞食物「躲角落哭」心碎

日本版Metoo紀錄片：伊藤詩織《黑箱日記》有望問鼎奧斯卡

日本神戶地鐵驚傳女子隨機砍人！7旬老婦背部被砍傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化反火葬場自救會下跪向監委陳情 要求縣府立即撤案

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林芳苑反火葬場自救會高呼「監委救救我！」記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林芳苑反火葬場自救會高呼「監委救救我！」記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府將在芳苑鄉興建火葬場，二林芳苑反火葬場自救會向監察院陳情，今監委田秋蓳、施景芳到現場聽取民意，自救會及當地企業團體控訴政府黑箱作業、選址不當，應立即撤案；監委表示，將帶回陳情書仔細了解，看看如何與縣政府溝通。

「火葬場滾蛋，監委救救我。」二林芳苑反火葬場自救會300多人，聚集彰化縣火葬場預定場址旁的芳苑鄉第一殯儀館廣場高呼口號，有民眾情緒激動跪下，監察委員田秋蓳要民眾別下跪，站著說話就好。

自救會副會長林麗美表示，火葬場址附近很多人居住，還有63場蛋雞場、70至80場的肉雞場、25場乳牛場，還有各種蔬果，縣政府罔顧二林芳苑的農業，對外宣稱評估15個火葬場址卻只公告3處，最後選出芳苑鄉這裡，全程黑箱作業，無法給地方公平公開的交代。

壽米屋董事陳肇浩、喜樂保育院人員遞交陳情書；陳肇浩說二林鎮稻米產業、壽米屋冠軍米等歷史，強調興建火葬場製造空汙將催毀二林鎮農民生計。喜樂保育院人員拜託監委照顧弱勢族群的健康。自救會幹部指出對面是彰化監獄，未來有彰化看守所，周圍有4家長照機構，人口密集根本不適合興建火葬場。

自救會、壽米屋陳肇浩、喜樂保育院等多個團體機構公司遞交陳情書。監委田秋蓳和邱景芳都表示，接獲二林芳苑民眾陳情，就來地方看看發生什麼事，將帶回陳情書回監察院仔細了解，看如何跟彰化縣政府溝通。

彰化縣二林芳苑反火葬場自救會、二林喜樂保育院、壽米屋企業遞交陳情書給監委。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林芳苑反火葬場自救會、二林喜樂保育院、壽米屋企業遞交陳情書給監委。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林芳苑反火葬場自救會今向監委陳情。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林芳苑反火葬場自救會今向監委陳情。記者簡慧珍／攝影

火葬場 自救會

延伸閱讀

2025兆豐銀行美利達彰化經典百K單車活動 19日開始報名

影／彰化要孵蛋 議員、縣長對嗆 正面交鋒火藥味十足

彰化二林反火葬場自救會遊行籲撤案 縣府：近期辦說明會

彰化火化場擬設芳苑二林交界 數百民眾上街抗議

相關新聞

彰化反火葬場自救會下跪向監委陳情 要求縣府立即撤案

彰化縣政府將在芳苑鄉興建火葬場，二林芳苑反火葬場自救會向監察院陳情，今監委田秋蓳、施景芳到現場聽取民意，自救會及當地企業...

明年元月起 彰化縣長青福利卡搭特約計程車可享優惠

彰化縣65歲以上長者及身心障礙者持長青幸福卡，過去無法搭乘計程車造成不便，縣長王惠美今天宣布，從明年1月1日起，可持卡搭...

客運減班、裁撤...南投無車可搭 統聯試辦增加夜間班次

南投縣境內公車因營運成本，陸續有減班、路線裁撤，讓南投縣民面臨無車可搭窘境。南投縣政府和立委向交通部爭取、協調，由統聯客...

影／再生水計畫營運佳 中科感謝友達等3企業善盡企業責任

因應水資源危機，中部科學園區管理局上午宣布「水湳再生水計畫」10月已正式供水，初期供水規模每日1萬噸，並預留擴展至1.5...

影／性平事件頻傳 盧秀燕：全市再查一遍避免漏網之魚

台中小學棒球隊性平事件連環爆，議員江和樹今天再爆料會對小球員上下其手的色狼教練不只一位，而且目前還在其他學校任教。台中市...

影／台中市府員工托嬰中心完工 盧秀燕盼職場托育更普及

台中市長盧秀燕出席市府附設員工子女托嬰中心完工開幕典禮，她在受訪時表示，要協助年輕人養兒育女，減輕他們的負擔，才能增加生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。