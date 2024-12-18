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豐原慈濟宮丁口錢爭議 19名里長闢謠無強迫收費

中央社／ 台中18日電

台中豐原慈濟宮舉辦五朝清醮向家戶收取丁口錢，坊間傳聞強迫收費連未出生胎兒也不放過。豐原區里長協會19名里長今天出面澄清並未強收，廟方申請內政部聯合勸募，明年帳目皆會公開。

慈濟宮日前舉辦五朝清醮，向家戶收取新台幣500元丁口錢，坊間卻傳聞有強迫收費情事。豐原區里長協會19名里長今天在慈濟宮前召開記者會，澄清絕無強迫收費。

里長協會理事長連佳振表示，日前有民代在議會質詢指稱，慈濟宮五朝清醮強收丁口錢，造成坊間誤解，今天多名里長出面闢謠，盼以正視聽。

連佳振指出，里長配合市政推廣外，也會促進地方和諧及宗教文化，都是以志工心情服務。日前配合慈濟宮建醮，協助向家戶收取丁口錢，過程共召開5場次會議，並向鄰長說明收取丁口錢採隨喜方式，絕未強迫，不過卻屢遭有心人士抹黑。

傳言還提到連未出生的胎兒也繳錢，連佳振表示，懷孕婦人參拜慈濟宮的註生娘娘，祈求能順利生產，主動繳交丁口錢，歡喜迎接新生命。對於丁口錢爭議，廟方已多次澄清，圓醮後坊間不實謠言不斷，里長協會再次聲明，盼謠言就此打住。

豐圳里長鄭文鑫提到，收取丁口錢的憑證收據都有保留，可受公評。豐田里長劉瑞銓指出，慈濟宮收取丁口錢有申請內政部聯合勸募，任何一筆款項、收支、結餘，明年都會報內政部並公開，大家可放心財務問題。

內政部 慈濟 豐原

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