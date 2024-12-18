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客運減班、裁撤...南投無車可搭 統聯試辦增加夜間班次

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣公車減班、路線裁測趨勢明顯，縣政府向交通部爭取，統聯客運將試辦增加高鐵台中站夜間班次，方便返鄉搭乘。記者江良誠／攝影
南投縣公車減班、路線裁測趨勢明顯，縣政府向交通部爭取，統聯客運將試辦增加高鐵台中站夜間班次，方便返鄉搭乘。記者江良誠／攝影

南投縣境內公車因營運成本，陸續有減班、路線裁撤，讓南投縣民面臨無車可搭窘境。南投縣政府和立委向交通部爭取、協調，由統聯客運即日起，每逢周五、周日，從高鐵台中站增開增開1800、2100兩班次，方便通勤或出差民眾往返。

南投縣交通管理所表示，客運業者因為營運成本，減班、路線裁撤趨勢明顯，疫情之後，客運業又出現司機缺工潮，加上勞基法工時規定，減班、路線裁撤現象雪上加霜。南投縣沒有高鐵、鐵路幹線，客運是主要的大眾運輸工具，衝擊更為明顯。

縣政府今年7月透過立委游顥，邀請交通部考察南投交通建設，交通管理所說明南投縣民對外公共運輸問題，爭取交通部協調國道及公路客運業者調整或加開班次。

交通部盤點南投縣聯外的國道及公路客運路線營運業者，發現目前較早收班班次，而導致晚間返鄉民眾須另行尋找交通工具的問題，應優先解決。

經縣籍立委、南投縣交通管理所、監理單位會同客運業者多次協商，決定由統聯客運「1657」路線，從高鐵台中站到南投，即日起自高鐵台中站段加開班車。

1657線為每日行駛，原時段末班車為1930，統聯客運採試辦加班車方式增加班次，每逢周五、周日增開1800、2100兩班次。提供夜間由高鐵站前往南投地區鄉親搭乘，夜間返鄉的交通需求，統聯後續將依搭乘狀況與人數，滾動檢討是否納入常態班次，縣府也會持續爭取交通部支持，改善縣內的客運系統，讓鄉親搭車更便利。

交通部 南投縣 高鐵

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