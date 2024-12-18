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影／再生水計畫營運佳 中科感謝友達等3企業善盡企業責任

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中部科學園區管理局上午宣布「水湳再生水計畫」10月已正式供水，感謝友達光電作為領頭羊，帶動亞東氣體及聯豐精密自願採用再生水，善盡企業責任。記者黃寅／攝影
中部科學園區管理局上午宣布「水湳再生水計畫」10月已正式供水，感謝友達光電作為領頭羊，帶動亞東氣體及聯豐精密自願採用再生水，善盡企業責任。記者黃寅／攝影

因應水資源危機，中部科學園區管理局上午宣布「水湳再生水計畫」10月已正式供水，初期供水規模每日1萬噸，並預留擴展至1.5萬噸的空間，目前營運良好，並感謝友達光電作為領頭羊，帶動亞東氣體及聯豐精密自願採用再生水，善盡企業責任。

中科管理局長許茂新說，該計畫透過回收利用公共污水處理廠的放流水，成為穩定的工業用水來源，為區域產業與社會永續發展提供了新的解決方案，供應中科台中園區。

中科管理局投資3.46億元，負責園區內的設施建設與運營，包括再生水配水池、管中加壓系統及全線使用耐腐蝕、高效能的HDPE管材等，確保供水穩定及環境友善。

他說，與其他依環評承諾推動使用再生水之案例不同之處在於，因再生水的費用每度約18元，較自來水每度10至12元高，友達光電仍願意擔任領頭羊，帶動亞東氣體及聯豐精密參與，自願採用再生水，十分值得嘉許。

目前3家企業年用量分別為友達9400 CMD（立方米/日）以及亞東氣、聯豐精密各300 CMD。不僅減少對天然水源的依賴，提高企業之營運韌性，同時也助力企業在ESG及SDGs相關指標的表現，推進永續經營。

友達光電協理吳慶鴻說，近年劇烈的氣候變遷，百年大旱才發生不久，創造多元水生產，是非常重要的事情，不但可以降低公司對自來水的需求，減輕枯水期的供水壓力，加上友達的製程回收水已達95%以上，這樣可以使得水源更加穩定，提高企業生存的韌性。企業用水有新的水源，民生用水就不匱乏和更加充分，這就是企業、政府和民眾三贏。

亞東氣體 永續 科學

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