彰化市跨年晚會31日登場 邀李子森、黃霆睿等藝人表演

為迎接2025年「蛇年」，彰化市公所定12月31日晚上7點30分起，在後火車站辭修路舉辦跨年晚會，邀請超偶冠軍李子森、鋼琴王子黃霆睿、無雙樂團等多組卡司接力演唱，還有金曲歌王楊烈陪著一同倒數，還有摸彩助興，市長林世賢邀請鄉親跨年同歡。

彰化縣政府近年來都未辦跨年晚會，彰化市公所是北彰化仍舉辦跨年晚會的鄉鎮市，表演活動除了藝人外，還包括社區、學校、與民間團體等輪番上場，分別表演舞蹈、國樂、歌唱與熱舞等。

跨年活動現場並邀請農特產品、特色美食小吃業者擺設攤位，提供民眾果腹。此外，在摸彩節目中，還提供包括iPhone 16、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、電鍋、咖啡機等豐富大獎的摸彩品。

市長林世賢感謝在地企業矽品精密工業股份有限公司、財團法人日月光文教基金會對「2025彰化市跨年晚會」活動的大力支持，歡迎鄉親一起來High翻跨年夜，吃美食，摸大獎，期待新的一年「蛇麼隆發」。