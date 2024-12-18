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彰化市跨年晚會31日登場 邀李子森、黃霆睿等藝人表演

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市跨年晚會定12月31日晚上7點30分起，在後火車站辭修路舉行。圖／市公所提供
彰化市跨年晚會定12月31日晚上7點30分起，在後火車站辭修路舉行。圖／市公所提供

為迎接2025年「蛇年」，彰化市公所定12月31日晚上7點30分起，在後火車站辭修路舉辦跨年晚會，邀請超偶冠軍李子森、鋼琴王子黃霆睿、無雙樂團等多組卡司接力演唱，還有金曲歌王楊烈陪著一同倒數，還有摸彩助興，市長林世賢邀請鄉親跨年同歡。

彰化縣政府近年來都未辦跨年晚會，彰化市公所是北彰化仍舉辦跨年晚會的鄉鎮市，表演活動除了藝人外，還包括社區、學校、與民間團體等輪番上場，分別表演舞蹈、國樂、歌唱與熱舞等。

跨年活動現場並邀請農特產品、特色美食小吃業者擺設攤位，提供民眾果腹。此外，在摸彩節目中，還提供包括iPhone 16、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、電鍋、咖啡機等豐富大獎的摸彩品。

市長林世賢感謝在地企業矽品精密工業股份有限公司、財團法人日月光文教基金會對「2025彰化市跨年晚會」活動的大力支持，歡迎鄉親一起來High翻跨年夜，吃美食，摸大獎，期待新的一年「蛇麼隆發」。

市公所表示，為考量跨年晚會的交通順暢，請配合交管人員指揮，辭修路、忠孝街路口至辭修路、西興東路口，自12月31日上午9時到1月1日凌晨5時交通管制，汽、機車請勿駛入，如有停車需求可停至扇形車庫停車場。相關資訊可洽詢彰化市公所電話：（04）7222141分機1715、1714。

彰化市公所今天為跨年晚會宣傳，超偶冠軍歌手李子森到場高歌。圖／市公所提供
彰化市公所今天為跨年晚會宣傳，超偶冠軍歌手李子森到場高歌。圖／市公所提供
彰化市跨年晚會預訂31日晚上7點30分起，在後火車站辭修路熱鬧登場，市長林世賢邀請鄉親一起來跨年。圖／市公所提供
彰化市跨年晚會預訂31日晚上7點30分起，在後火車站辭修路熱鬧登場，市長林世賢邀請鄉親一起來跨年。圖／市公所提供

蛇年 跨年晚會

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