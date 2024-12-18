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讓夜歸南投人有車搭 高鐵台中站往南投客運增班

中央社／ 南投縣18日電

南投民眾從高鐵台中站搭統聯客運1657路線回家，末班車晚間7時30分，經交通部、縣府與業者協商，即日起每週五、週日自高鐵站試辦增開晚間6時、9時班次，以利晚歸縣民搭乘。

南投縣政府交通管理所今天發布新聞稿表示，縣內公車業者考量營運成本及缺工等現況陸續減班、裁撤路線，縣民搭公路客運往返外縣市不便，經請中央部會協調國道及公路客運業者調整或加開班次，交通部盤點南投縣較早收班路線而導致晚歸民眾不便列為優先解決。

交通管理所表示，縣籍立委、監理單位會同客運業者多次協商，先由統聯客運1657高鐵台中站-國道3號-南投，即日起自高鐵台中站往南投加開班車；此路線每天行駛，原末班車晚間7時30分，即日起試辦加班車酌開班次，每週五、週日自高鐵台中站增開晚間6時、9時，以便晚間由高鐵站往南投鄉親搭乘。

除統聯客運1657增班，南投縣長許淑華說，縣府積極籌建轉運站，南投市已確定用地，即將展開協議價購；埔里鎮場站初步完成地點選擇，準備協調及變更等行政程序；集集鎮場站持續與日月潭國家風景區管理處合作進行，盼透過設置轉運站讓交通更便利。

統聯 高鐵

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