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豐原慈濟宮建醮丁口錢皆隨喜 里長聲明從未強迫繳交

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
豐原區20多位里長共同發出聲明強調，建醮大期的丁口錢是家戶隨喜捐出，不會強迫每人都要繳交。記者黑中亮／攝影
豐原區20多位里長共同發出聲明強調，建醮大期的丁口錢是家戶隨喜捐出，不會強迫每人都要繳交。記者黑中亮／攝影

台中市豐原慈濟宮今年11月24日至30日將舉辦20年一度的百年大醮，近日有豐原民眾在網路質疑，被強迫收取每人500元丁口錢；20多位里長次豐原區里長協會名義強調，丁口錢是隨喜，不會強迫每人都要繳交，若豐原民眾有遇到被強迫收費，可向慈濟宮反映，希望爭議就止打主。

台中市議員邱愛珊上周在市議會總質詢時提出豐原慈濟宮許多問題，也指控主委陳誌鋒涉嫌勾結廟內部分人，偽造文書向廠商收取回扣、挪用公款；同時恣意竄改建廟歷史、強迫里、鄰長向豐原地區市民強收丁口錢，以及影射主任委員陳誌鋒涉嫌侵占公款浮報及竄改相關預算表、會議記錄等不實言論，上午正式提告。

豐原區里長協會上午表示，建醮期間由里長及鄰長協助清醮大典募集丁口錢，及發送燈彩等作業事宜，圓醮後，仍有坊間耳語誤導及散播不實謠言，抹煞里長及鄰長為天上聖母虔誠奉獻之心，因而集合20多位里長上午一同聲明並闢謠，丁口錢一切隨喜絕無強迫情事，所有單據均有保留存查。

翁子里里長連佳振指出，丁口錢是隨喜，家戶會配合建醮張燈結綵，有繳丁口錢就會送燈綵懸掛，例如一戶有5人，也可只繳500元，不強迫家戶一定要依照人口數繳到應有的金額；至於低收弱勢戶丁口錢部分由里長自行斟酌，慈濟宮與慈濟基金會免費提供923戶弱勢戶約2千餘人7天茹素的餐飲。

豐原區20多位里長共同發出聲明強調，建醮大期的丁口錢是家戶隨喜捐出，不會強迫每人都要繳交。記者黑中亮／攝影
豐原區20多位里長共同發出聲明強調，建醮大期的丁口錢是家戶隨喜捐出，不會強迫每人都要繳交。記者黑中亮／攝影
豐原區20多位里長共同發出聲明強調，建醮大期的丁口錢是家戶隨喜捐出，不會強迫每人都要繳交。記者黑中亮／攝影
豐原區20多位里長共同發出聲明強調，建醮大期的丁口錢是家戶隨喜捐出，不會強迫每人都要繳交。記者黑中亮／攝影
豐原區20多位里長共同發出聲明強調，建醮大期的丁口錢是家戶隨喜捐出，不會強迫每人都要繳交。記者黑中亮／攝影
豐原區20多位里長共同發出聲明強調，建醮大期的丁口錢是家戶隨喜捐出，不會強迫每人都要繳交。記者黑中亮／攝影

台中市 慈濟 豐原

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