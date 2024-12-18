台中YouBike補貼 明年預算2.5億

台中市建置YouBike2.0分4年共編7億元，其中前30分鐘免費補貼計畫，成功帶動租騎人次，明年經費暴增1.5倍到2.5億元，議員要求評估效益。交通局表示，單車站點、投放車輛大增，以往每年1億元不夠補貼。

台中市公共自行車租騎前30分鐘免費，不限身分都享優惠，帶動每年騎乘人次增3成，市府持續增設公共自行車站點，每年更編列1至2億元預算提供優惠。

議員林德宇說，「前30分鐘免費補貼計畫」去年編1億元，明年卻編2.5億元，他質疑暴增1.5倍經費，但交通局未提出預期及前兩年使用效益跟執行率？不認同憑空大漲預算。

交通局長葉昭甫表示，這幾年因租車點倍增，投放車輛數也跟著增加；且台中前30分鐘免費補貼，30分鐘以內還車的人次非常多，補貼經費愈來愈不夠，明年起需增加預算。

林德宇說，前30分鐘免費的機制，因投入高額補貼，他要求與投入7億布建YouBike2.0一樣，應提出具體績效。另除滿足布點，也不能只集中在特定通學區或通勤區，應兼顧各站點及區段的周轉率，讓交通資源極大化。

YouBike是台中大眾運輸最後一哩路，葉昭甫表示，台中已建置1486個站點，目前約8成的「里」有站點，將針對密度還不足的地點慢慢補實。