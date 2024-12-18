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斥資50億 南基醫院新院區開工

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投基督教醫院斥資逾50億元在南投市新建醫療大樓，昨開工，舉辦定基感恩禮拜。記者賴香珊／攝影
南投基督教醫院斥資逾50億元在南投市新建醫療大樓，昨開工，舉辦定基感恩禮拜。記者賴香珊／攝影

彰基醫療體系南投基督教醫院投資50億新建醫療大樓，以往因營運考量，沒有大型醫院進駐南投，彰基系統表示「賠錢也要蓋」，昨開工，預計最快2028年完工，增加護病房30床、呼吸道照護40床，補充急重症醫療缺口。

彰基總院長陳穆寬指出，「醫院蓋好先賠12年，賠還是要做。」大醫院先公益後賺錢，南投每1萬個患者僅13.8名醫師服務，反觀台中是27名醫師，足見南投醫療缺乏，他期許南基醫院醫療自費率要低於彰基的23%，並運用基金幫助弱勢。

南基醫院現址約251坪，基地小，難引進一流醫療設施，為此在南崗一路找到基地，面積達2650坪，醫療可用面積達1萬8526坪，斥資逾50億元興建醫療大樓。

南基新建醫療大樓完工後遷址，病床數仍維持150床，但加護病房增至30床，呼吸道照護病床40床、手術室12間、產房2間，補足南投急、重、難症醫療缺口，並增加婦科、產科，放射腫瘤重要儀器，並導入智慧醫療。

彰基董事長兵政隆說，新建南基醫院所費不貲，營運收支平衡恐要12年，但醫院要照顧鄉親，以公益為先。南投縣長許淑華感謝彰基法人及董事會關注南投醫療需求，且大力支援。

南基醫院院長張尚文說，南基新建醫療大樓是以準醫學中心等級來興建，粗估興建總金費約50億至55億元，最快2028年完工，將導入智慧醫療，提供南投鄉親最完善的醫療設備與服務，期望能惠及更多居民，給予縣民最好的健康照護。

公益 加護病房 許淑華 醫學中心 醫師

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