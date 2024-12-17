彰化田中耶誕踩街 歲末廠拍輪番登場 DIY活動秒殺
彰化縣田中鎮公所本周末21日晚間將在田中火車站前廣場與教會合辦耶誕點燈踩街活動；27到29日在彰化高鐵站廣場則有觀光產業活動，市集DIY今天起開始報名，31日更有跨年晚會，民眾可順遊小鎮還可來趟年終大採購，慰勞自己一年的辛苦。
田中鎮長蕭淑芬說，田中鎮歲末活動一檔接一檔，繼上周的焢窯活動後，本周也要給大家濃濃的耶誕味，公所與田中基督長老教會、田中耶穌聖心天主教堂21日晚間6點在田中火車站前廣場合辦耶誕踩街活動，將發送限量「開運變變蛇」充氣小提燈，還有充氣耶誕頭飾，歡迎家長帶著小朋友一起來踩街。
公所也結合田中在地廠商於27到29、31日舉辦觀光產業活動，廠商也提供限時下殺大拍賣，每天廠拍會都到晚間8點，還有美食市集。
地方小旅行和親子創意不織布包包DIY活動今天起開放報名，不過小旅行一開放就秒殺完，100個線上報的DIY名額也僅剩24個名額，也會在活動三天內提供現場報名各10個名額，線上報名網址 https://www.beclass.com/rid=294db3b675906e22b15f
31日在彰化高鐵後站廣場的跨年晚會請到金曲歌后張秀卿、歌王翁立友等歌手輪番演唱，民眾憑27到29日的高鐵、台鐵票根及住宿收據，都可領摸彩券加消費券，可抽ipad、電視等大獎。
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