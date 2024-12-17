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全台之先 台中農改場混合實境教剪葡萄駕農機

中央社／ 台北17日電

台中區農改場今天表示，有農民花新台幣200多萬元買曳引機，助理工開第1天就壞掉，因此率全台之先推出3套混合實境MR教材，可精準學好修剪葡萄、維修中耕機與駕駛曳引機。

農業部台中區農改場召開「數位業師勁厲害-農業機械操作、保養及農務數位學習」記者會。

台中區農改場長楊宏瑛說，農村人口老化，不論需要增加人工或機械化，都需要進行人力培訓；有農民告知，花了200多萬元買了曳引機，助理工開1天就壞掉，所以台中區農改場與產學合作，運用混合實境的MR技術，開發出3套培訓教材。

楊宏瑛告訴中央社記者，不僅費時2年，且共約花費300萬元。

幕僚補充，因為其中仿照考駕照實境研發的農用曳引機駕駛教材，光是農機本身就要200多萬元，第2代農機降低成本也要170萬、180萬元，還有螢幕也要投資成本，另2套教材則各約30萬、40萬元，3套都是國內首創的農業MR教材。

楊宏瑛說，這3套教材對外開放業者技轉生產上市，可提供學校等機關、單位教學使用；計有3大優點，包含訓練環境安全，錯誤可重來；教學使用場域靈活有彈性，互動式學習可加深印象；重複演練也低耗油、不損傷作物。

農業部科技司副司長陳瑞榮表示，未來可結合農業部各區農改場共同研發，將程式模組化，配合產業需求更換程式，推出更多混合實境的教材。

楊宏瑛說，參與開發曳引機駕駛教材的業者，看好商機，自己申請技轉，可望量產上市。

農改場 農業部

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