彰化埔心國小百年校慶 小朋友總動員踩街「報乎汝知」

彰化縣埔心國小學童今總動員，頭戴自己編製彩繪的紙帽，快樂踩街為明舉辦的班際體育競賽暖身，也請學區居民和校友本月28日參加百年校慶；踩街隊伍所到之處鼓震天響，民眾出門或佇足觀看，達到宣傳效果。

彰化縣鄉間學校校慶尾數是5年、10年（逢5逢10），常舉辦踩街遊行擴大宣傳，埔心國小不例外，尤其今年創校滿百年，百周年校慶系列活動從10月26日開始到12月28日合計15項動靜態活動。

今踩街遊行進入校慶倒數計時，學童約440人戴各式各樣紙帽，拿氣球等各種道具快樂走出校門，教職員50人維持秩序，小朋友沿市中心道路前進，在鄉公所等民眾洽公的機關門前廣場表演街舞、太鼓，吸引民眾注意；鄉長張佩瑩說，小朋友裝扮活潑可愛，表現出埔心子弟的活力，她和鄉公所團隊期待各界踴躍參加，順便來埔心鄉旅遊。

「埔心一百．卓越精彩；百年傳承．閃耀埔心。」埔心國小校長廖松圳流利說出埔心國小百周年校慶Slogan，並表示，今踩街遊行邀請學區居民、校友到校參加百周年校慶，同時宣傳接下來的班際體育競賽、點燈儀式、百年校祈福禮，最重要的是28日百周年校慶當天活動，希望到外地發展的校友「回娘家」。