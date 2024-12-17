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前朝留「爛尾樓」？台中這工程動用2.1億元收尾

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市建設局長陳大田今答詢，中央公園地下停車場在會盡快補強完工，並透過司法追究營造廠商。圖／中市府提供
台中市建設局長陳大田今答詢，中央公園地下停車場在會盡快補強完工，並透過司法追究營造廠商。圖／中市府提供

台中市議員楊大鋐今質詢中央公園地下停車場在前市長林佳龍任內完工驗收，如今卻成為「爛尾樓」，需由建設局付2.1億元收尾？建設局長陳大田答詢，會要求設計單位負起責任，盡快補強完工，並透過司法追究營造廠商。

楊大鋐今質詢水湳經貿園區中央公園地下停車場修復補強工程，指該案在林佳龍任內完工驗收， 卻要建設局支用區段徵收基金2.1億元收尾。他也要求建設局針對水湳經貿園區相關案件從嚴審查。

楊大鋐指出，該案2017年5月完工，卻於保固期內發生漏水致地下3樓無法使用，顯然施工廠商有工程疏漏，影響市民權益甚鉅。

他強調，整修中央公園地下停車場要花費2.1億，但是原本營造廠資本額才1.2億元，未來動用這筆預算有沒有機率收回？若收不回來，受害的將會有建設局、地政局以及交通局。因中央公園地下停車場地下三樓有分潤，地政局一年將近會虧損近兩百多萬收益，交通局則虧損一百多萬的收益。

楊大鋐說，請建設局重視，將期末報告書提供給議會了解發生何種問題。像是為何會從地下三樓平面冒水出來，這是非常嚴重的施工缺失。

陳大田說，市府的要求一定不打折扣，雖該事件已為多年前，會要求設計單位負起責任。完整報告若無涉及到公開資訊的話會提供給議會，市府必須讓不能啟用的第三樓層盡快補強工程並完成，提供市民停車空間。

陳大田指出，另針對施工質量不佳的營造廠、監造單位，市府已經對其進行追償，透過司法程序追究當中，目前保固金近400萬也已查扣，無退還。

停車場 台中市

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