冰封玉山…主峰標高石碑結霧淞 銀白步道濕滑藏危機

玉山群峰昨迎來今年入冬第一場雪，後因水氣不足，未能積雪，但零下3至5度低溫，冰封玉山，海拔3952公尺的主峰標高石碑結了一層霧淞，主峰線於風口處至峰頂路段猶如銀白步道。玉管處提醒，務必留意步道結冰濕滑，勿貿然攻頂。

玉山國家公管理處指出，受大陸冷氣團南下影響，近日玉山群峰氣溫介於零下3至5度，園區內排雲山莊昨天下午2時42分飄雪，玉山北峰隨後也在下午3時5分，下了25分鐘，直至下午3時30分才停降雪，均是今年入冬第一場瑞雪。

而昨天玉山群峰雖傳出雪訊，但因水氣不足，雪花落地即融，因此未能積雪，但因目前玉山山區氣溫持續零下低溫，入夜最低可降到零下5度，海拔3952公尺的主峰標高石碑結了一層霧淞，主峰線於風口處至峰頂路段結冰，猶如銀白步道。