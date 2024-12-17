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台中公告土地現值 新光三越蟬聯地王每坪236萬

中央社／ 台中17日電
台中市地價及標準地價評議委員會今天公布，114年公告土地現值平均上漲3.69%，地王由新光三越百貨公司蟬聯，每坪約新台幣236萬元。圖／本報系資料照
台中市地價及標準地價評議委員會今天公布，114年公告土地現值平均上漲3.69%，地王由新光三越百貨公司蟬聯，每坪約新台幣236萬元。圖／本報系資料照

台中市地價及標準地價評議委員會今天公布，114年公告土地現值平均上漲3.69%，而地王由新光三越百貨公司蟬聯，每坪約新台幣236萬元。

台中市地價及標準地價評議委員會今天針對114年公告土地現值召開評議會，評議結果全市公告土地現值平均上漲3.69%，調整後台中市公告土地現值占市價百分比為90.83%。

地政局說明，公告土地現值內政部政策目標為達市價9成，每年調整作為課徵土地增值稅的依據，針對第13期大慶市地重劃區、第14期美和庄市地重劃、長春自辦市地重劃及豐富專案區段徵收區等開發區範圍內土地，因陸續開發完成、辦理配地等作業，建商持續推案，為合理反映各開發區建設投資挹注，達成漲價歸公目標，採逐年均衡調整方式，合理反映開發區公告土地現值。

台中市地政局長吳存金表示，各行政區中以北屯區、南區、南屯區等轄內有新興市地重劃區及區段徵收區，分別調漲7.86%、7.66%及6.92%外，其餘行政區多為持平或微幅上漲，幅度介於1.06%至3.86%間。

台中新光三越持續蟬聯台中地王，吳存金指出，台中市地王自縣市合併後已連續15年由西屯區惠國段93地號新光三越百貨公司蟬聯，114年公告土地現值每平方公尺為71.4萬元，每坪約236萬元。

地政局指出，114年公告土地現值調整結果，市府將於完成行政程序後，依規定於明年1月1日辦理公告作業，屆時民眾可利用市府地政局及各地政事務所網站查詢。

台中市 開發區

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