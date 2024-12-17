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台中Youbike前30分鐘免費 明年市府預算2.5億成長1.5倍

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林德宇表示，Youbike補貼計畫，明年預算增加1.5億元，應提出續效報告。圖／議員林德宇提供
台中市議員林德宇表示，Youbike補貼計畫，明年預算增加1.5億元，應提出續效報告。圖／議員林德宇提供

台中市建置Youbike2.0分4年共編7億元，其中前30分鐘免費補貼計畫，明年暴增為2.5億元，比去年多1.5億元，成長1.5倍，議員質疑為何憑空暴漲？交通局長葉昭甫表示，隨單車站點、投放車輛增加，前半小時補貼經費已不足，須再增加以鼓勵騎乘。

台中市公共自行車租騎前30分鐘免費，不限身分都享優惠，成功帶動使用人口，每年騎乘人次增3成，市府持續增設公共自行車站點，每年更編列1至2億元預算提供優惠。

議員林德宇說，「前30分鐘免費補貼計畫」去年編1億元，明年卻編2.5億元，他質疑暴增1.5倍經費，但交通局未提出預期及前兩年使用效益跟執行率？不認同憑空大漲預算。

交通局長葉昭甫表示，這幾年因租車點倍增，投放車輛數也跟著增加；且台中前30分鐘免費補貼，30分鐘以內還車的人次非常多，補貼經費越來越不夠，明年起需增加預算。

林德宇說，前30分鐘免費的機制，因投入高額補貼，他要求與投入7億布建Youbike2.0一樣，應提出具體績效。另除滿足布點，也不能只集中在特定通學區或通勤區，應兼顧各站點及區段的周轉率，讓交通資源極大化。

Youbike是台中大眾運輸最後一哩路，葉昭甫表示，台中已建置1486個站點，目前約8成的「里」有站點，將針對密度還不足的地點慢慢補實。

Ubike 台中市 自行車

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