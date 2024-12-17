影／草屯鎮長補選…蔡銘軒再公布福利加碼 5女將站台力挺

南投草屯鎮長補選本周五（20日）辦理候選人號次抽籤，民進黨蔡銘軒提出消費券及敬老金加碼、新增扶幼津貼等政見，遭對手簡賜勝質疑亂開支票。蔡銘軒今宣布加碼金額，並說明福利政策經費來源，綠營中部5名女立委到場站台力挺。

草屯鎮長簡景賢11月18日猝逝，任期未過半，縣選委會公告明年1月18日補選投票，國民黨、民進黨先後徵召其黨籍縣議員簡賜勝、蔡銘軒登記參選，本周五（20日）上午10時將於草屯鎮公所4樓會議室辦理鎮長補選候選人號次抽籤。

由於，蔡銘軒針對簡鎮長任內提出發放消費券600元，除了率先喊出消費券提高至2000元，更拋出敬老金加碼、新增扶幼津貼、鎮民團體意外險等福利政見，遭簡賜勝質疑是為了選舉亂開支票，痛批恐造成公庫嚴重損失，債留子孫。

蔡銘軒今召開「四大福利政見記者會」宣布各項政見分別加碼金額，其中敬老金從3000元提高至5000元，0至3歲扶幼津貼每月發2000元，並說明福利政策經費來源，羅美玲、何欣純、陳素月、黃秀芳、陳秀寶等黨內5名立委到場力挺。

羅美玲、何欣純、陳素月、黃秀芳、陳秀寶5人大讚蔡銘軒年輕有活力，為減輕身為家長、子女的鎮民負擔，福利政策涵蓋各族群，更將為全鎮鎮民投保意外險，足見對鄉親的疼惜，她們更當場承諾，未來將協助蔡向中央爭取各項經費補助。

蔡銘軒則針對對手質疑債留子孫，他重申說明，福利政策財源都來自商場、停車場、納骨塔等每年近2億元的公共造產收益，更將盤點活化演藝廳等閒置空間，持續開源節流，將收入妥善運用，並回饋鄉親，絕對說到做到，不會跳票。