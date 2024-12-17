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環團第1槍轟中火環評違法 中市府：無煤台中盼中央重視

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中部環團今赴行政院抗議，質疑環境部草率通過中火燃氣二期環評，涉違法濫用裁量。記者林伯東／攝影
中部環團今赴行政院抗議，質疑環境部草率通過中火燃氣二期環評，涉違法濫用裁量。記者林伯東／攝影

中部環團今赴行政院抗議，質疑環境部草率通過中火燃氣二期環評，涉違法濫用裁量，向行政院訴願，要求重審環評。台中市政府說，無煤台中是中南部人民共同期盼，呼籲中央重視地方聲音。

台中市政府說明，中火燃氣二期環評案火速通過，僅經一次專案小組初審，且台電未具體提出每年空汙及溫室氣體減量計畫即獲環評通過，恐引發地方與環團不滿。市長盧秀燕強調，「無煤台中」刻不容緩，為中南部人民共同期盼，呼籲中央關確認2025、2026、2027年中火具體汙染、碳排減量，回應地方民意。

環保局長陳宏益說，逐步汰煤火力發電是全球能源轉型趨勢。中火燃氣一期興建中，2部燃氣機組各130萬瓩裝置容量，預計2025年及2026年運轉。此外，附近另有民營中佳燃氣電廠，計畫設置60萬瓩機組，預計2027年運轉。但台電今年再提燃氣二期計畫，卻未對逐年減煤、減汙及減碳作出具體承諾。

陳宏益指出，中市府多次透過環評程序要求台電落實「增一氣、拆一煤」原則，並明確提出2024年起的減煤規畫，否則形同環評大會為全世界第一大火力發電廠開出「空頭支票」。連卓揆在環評通過後視察中火，也不知道2025、2026、2027減汙量及減碳量，試問環境部對近三年環評空頭承諾如何監督。

陳宏益說明，中市府秉持「先大後小、先公後私」管制原則，要求中火立即減汙減排。賴清德總統也在今年十月國家氣候變遷對策委員會宣示，最好能源是節能，2027年省8％用電量，可減1018萬噸碳排，及減少八座中火燃煤機組的發電量。

中市府呼籲，中央應傾聽地方聲音及總統指示，在2027年前，省電節能對應逐年的減碳量、減煤量、減汙量。共同早日實現「無煤台中」的願景，打造低碳永續的未來。

中火 台電 環評

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