蕭美琴跑台中替蔡英文贈匾 何欣純：這個城市還需繼續努力打拚
副總統蕭美琴今前往台中市太平區有158年歷史的太和宮媽祖廟，代表前總統蔡英文致贈匾額「恩溥黎庶」，以表彰太和宮平日對地方的貢獻。她說，相信未來賴清德總統也會有機會來和鄉親在一起，為太平的未來共同努力。
她說，本來蔡英文年初就要來，但當時因為總統交接等問題，較為忙碌，但心中十分掛念，並希望年底前能完成此心願，因此特地囑她來代為贈匾。
蕭美琴說，她雖然是基督徒，跟大家宗教上不一樣，但相信的一樣都是慈悲和公義，同樣也是用慈悲和公義「疼惜」我們的國家。
據了解，蔡英文去年三月曾答應立委何欣純，要贈匾給太和宮，但一直因公忙，才延至今天由副總統蕭美琴代為實現。太和宮主委陳啟煌也致詞感謝，同時贈送紀念幣給蕭美琴。
包括何欣純和多位民進黨籍市議員張芬郁等人都前往。有意參選下屆市長的何欣純並意在言外的說，希望未來「好還要更好」，台中這個城市還需繼續努力、打拚，她會和大家站在一起，跟副總統一起讓台灣、台中愈來愈好。
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