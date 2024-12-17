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彰基砸50億南投蓋醫療大樓 地方醫界觀望…可能出現3狀況

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
彰基醫療體系南投基督教醫院將在南崗一路新建地下4層、地上12層的醫療大樓。圖／南投基督教醫院提供
彰基醫療體系南投基督教醫院將在南崗一路新建地下4層、地上12層的醫療大樓。圖／南投基督教醫院提供

南投老年人口多，近年台中亞大醫院、慈濟醫院等派巡迴車，爭取南投長者與慢性病人，如今彰基砸50億元新建南基醫療大樓，地方醫界觀望，可能帶動患者回流，並掀患者、醫護流動潮。衛生局表示，良性競爭，不會排擠既有地區醫院。

南投基督教醫院在地醫療服務近40年，初名為南雲醫院，1995年遷至中興路現址，2003年與彰基醫療體系合作，更名為南基醫院；彰基2021年於南崗一路、民族路口購置上千坪地，斥資逾50億元新建南基醫療大樓，擴大醫療服務量能。

地方醫界觀望，就南投鄉親角度來看，有其他醫療資源進駐，選擇變多，自然是好事，也有機會讓跑去台中、彰化看病的患者能回到南投，就近治療；但對既有醫院來說，也將是挑戰，難免會面臨部分患者流失，甚至恐掀起醫護流動潮。

由於，彰基體系醫療量能強大，且是有著嶄新院區及設備的中大型醫院，對比既有醫院較老舊，新醫院更具吸引力，就像店家新開幕，民眾會去嘗鮮一樣，前期勢必造成影響，但後續患者會去比較，可能因習慣、醫護親切度等返回既有醫院。

更值得觀察的是，新醫院不只對病人有吸引力，對醫護也是，全新的醫療環境，若福利、待遇差不多，甚至更好，就可能產生磁吸效果。而因縣內醫療人力本就缺乏，不僅醫護，藥劑師、物理治療師等醫事人員，新院營運初期恐掀起流動潮。

南投縣衛生局表示，醫院間多是良性競爭，而南基新建醫療大樓是因為現址院區老舊，難以提升醫療品質及服務，才遷址新建全面升級，沒擴充病床位，仍維持150床，僅增加急重症特殊床位，並支應不足醫療科別，不會排擠既有地區醫院。

彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院斥資逾50億元在南投市新建醫療大樓，今舉辦定基感恩禮拜。記者賴香珊／攝影
彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院斥資逾50億元在南投市新建醫療大樓，今舉辦定基感恩禮拜。記者賴香珊／攝影

南投縣 患者 衛生局

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