新院區蓋好先賠12年…南基醫院斥資50億擴建 最快2028年完工

彰基醫療體系南投基督教醫院斥資逾50億元在南投市新建醫療大樓，今舉辦定基感恩禮拜，最快2028年完工，再遷址啟用。彰基總院長陳穆寬說，將導入智慧醫療，增加加護病房30床、呼吸道照護40床等，補足南投急重症醫療缺口。

彰基總院長陳穆寬指出，南基醫院現址約251坪，地基小，難引進一流醫療設施，為此覓地在南崗一路找到遷建基地，該基地面積達2650坪，醫療可用面積達1萬8526坪，斥資逾50億元新建地下4層、地上12層達55.8米高的醫療大樓。

而待南基新建醫療大樓完工擴建遷址後，病床數仍維持150個床位，但加護病房增至30床，呼吸道照護病床40床、手術室12間、產房2間，補足南投急、重、難症醫療缺口，並增加婦科、產科，放射腫瘤重要儀器將進駐，並導入智慧醫療。

「醫院蓋好先賠12年，賠還是要做。」陳穆寬說，南投每1萬個患者僅13.8位醫師服務，反觀台中是27位醫師，足見南投醫療缺乏，而大醫院不要想賺錢，要想救人，期許南基醫院醫療自費率要低於彰基的23%，並運用基金幫助弱勢。

彰基董事長兵政隆也說，新建南基醫院所費不貲，營運收支平衡恐要12年時間，但他強調，醫院是要照顧鄉親，以公益為目的，而非營利。南投縣長許淑華感謝彰基法人及董事會關注南投縣醫療需求，且大力支援，鄉親相當期盼新醫院啟用。