彰化歲末演唱會卡司曝光 本周末圓林園看天團抽大獎

彰化縣政府舉辦「彰化歲末演唱會」將於本周末21日在員林市圓林園生態公園登場，邀請重量級八三夭及玖壹壹等天團演出，還有美食市集、煙火秀；「2025彰化月影燈季」也將於12月28日開燈，展出到明年3月2日，彰化縣長王惠美邀請大家遊彰化、來消費、抽大獎。

「彰化歲末演唱會」今年請到的藝人包括剛辦完售票演唱的重量級天團八三夭及玖壹壹，還有情歌王子陳勢安、林隆璇，台語金曲歌王．歌后施文彬、秀蘭瑪雅以及孟慶而、P!SCO樂團等卡司，匯集8組老中青國台語實力歌手輪番獻唱。

彰化縣長王惠美21日也會在圓林園一起參加歲末晚會，當天剛好是冬至，還會準備3千份湯圓，和大家一起過冬至。

王惠美說，今年活動不只有演唱會，還有美食市集、480秒煙火秀，還有摸彩抽大獎等，當天只要憑11、12月200元以上紙本發票2張還可兌換摸彩券，就有機會抽中縣府提供的機車、65吋液晶電視、洗衣機、冰箱等大獎。

員林市公所也再加碼iPhone16、Dyson吹風機、Garmin手錶、咖啡機、50吋電視等。另外「彰化GO購」活動將在明年1月15日最後一次抽獎，只要在彰化消費滿500元，登錄發票或收據就有機會抽中百萬汽車及多項大獎，配合歲末演唱會，活動當天在員林市消費滿額，還會多一組抽獎序號，增加中獎機會，買越多，中獎機會越多。