快訊

北韓兵特寫照首曝光！一臉茫然躲樹下 陣亡同鄉慘被俄兵燒臉滅跡

中職／打擊雙冠王魔鷹確定重返台鋼雄鷹 簽下57.5萬美元合約

藍白合力封殺！考試院人事案柯麗鈴落馬 其餘8人通過立院審查

彰化歲末演唱會卡司曝光 本周末圓林園看天團抽大獎

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府舉辦「彰化歲末演唱會」將於本周末21日在員林市圓林園生態公園登場，邀請重量級八三夭及玖壹壹等天團演出。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府舉辦「彰化歲末演唱會」將於本周末21日在員林市圓林園生態公園登場，邀請重量級八三夭及玖壹壹等天團演出。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府舉辦「彰化歲末演唱會」將於本周末21日在員林市圓林園生態公園登場，邀請重量級八三夭及玖壹壹等天團演出，還有美食市集、煙火秀；「2025彰化月影燈季」也將於12月28日開燈，展出到明年3月2日，彰化縣長王惠美邀請大家遊彰化、來消費、抽大獎。

「彰化歲末演唱會」今年請到的藝人包括剛辦完售票演唱的重量級天團八三夭及玖壹壹，還有情歌王子陳勢安、林隆璇，台語金曲歌王．歌后施文彬、秀蘭瑪雅以及孟慶而、P!SCO樂團等卡司，匯集8組老中青國台語實力歌手輪番獻唱。

彰化縣長王惠美21日也會在圓林園一起參加歲末晚會，當天剛好是冬至，還會準備3千份湯圓，和大家一起過冬至。

王惠美說，今年活動不只有演唱會，還有美食市集、480秒煙火秀，還有摸彩抽大獎等，當天只要憑11、12月200元以上紙本發票2張還可兌換摸彩券，就有機會抽中縣府提供的機車、65吋液晶電視、洗衣機、冰箱等大獎。

員林市公所也再加碼iPhone16、Dyson吹風機、Garmin手錶、咖啡機、50吋電視等。另外「彰化GO購」活動將在明年1月15日最後一次抽獎，只要在彰化消費滿500元，登錄發票或收據就有機會抽中百萬汽車及多項大獎，配合歲末演唱會，活動當天在員林市消費滿額，還會多一組抽獎序號，增加中獎機會，買越多，中獎機會越多。

王惠美說，縣立美術館前廣場現在也有「聖誕點燈」可讓民眾拍美照，接下來要登場的還有「2025彰化月影燈季」將於12月28日開燈，開燈當天也會發送限量2千個小提燈，整個八卦山將化身成emoji樂園，也有精彩燈光秀表演，每逢星期五更有特別版燈光秀，歡迎大家一起遊彰化。

「2025彰化月影燈季」也將於12月28日開燈，展出到明年3月2日。圖／彰化縣政府提供
「2025彰化月影燈季」也將於12月28日開燈，展出到明年3月2日。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美也提醒大家，「彰化GO購」活動將在明年1月15日最後一次抽獎，大家可把握抽百萬轎車等大獎的機會。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美也提醒大家，「彰化GO購」活動將在明年1月15日最後一次抽獎，大家可把握抽百萬轎車等大獎的機會。圖／彰化縣政府提供

演唱會 王惠美

延伸閱讀

影／彰化要孵蛋 議員、縣長對嗆 正面交鋒火藥味十足

彰化永靖謝平安首日破萬人作客 縣長搓湯圓自曝功力非凡

王惠美喊話彰化企業返鄉「孵蛋」 味全龍頂新企業回應了

卓榮泰到彰化參拜兩宮廟媽祖 縣長王惠美爭取5大建設

相關新聞

正式決裂 豐原慈濟宮明天到地檢署控告市議員邱愛珊加重誹謗

台中市議員邱愛珊上周在市議會質詢時，指豐原慈濟宮財務不透明，主委陳誌鋒涉及背信、侵占，委員涉「分一杯羹」，陳誌鋒今天說，...

彰化歲末演唱會卡司曝光 本周末圓林園看天團抽大獎

彰化縣政府舉辦「彰化歲末演唱會」將於本周末21日在員林市圓林園生態公園登場，邀請重量級八三夭及玖壹壹等天團演出，還有美食...

豐原慈濟宫函文民政局解除副主委職務 魏隆琪：會捍衛清白

豐原慈濟宮昨天正式行文台中市民政局說明解除副主委魏隆琪職務，公文指出魏隆琪言行損壞廟方利益和聲譽，違反道教規律行為，魏隆...

彰化「好厝獎」評選 4社區獲特優

近年來，房地產景氣熱絡，各類住宅如雨後春筍冒出，讓消費者難以選擇，彰化縣政府首度舉辦「好厝獎」優良公寓大廈評選活動出爐，...

潭雅神綠園道平台4棵樹枯亡 楊瓊瓔會勘促明年底前恢復綠蔭

台中市潭雅神綠園道4.5公里處的老樟樹平台4棵台灣欒樹，近年陸續因罹患「褐根病」枯萎衰亡，經專家鑑定後確認無法挽救只好移...

12強奪冠 彰化阿泉焢肉飯、阿璋肉圓等名店應援做公益

慶祝中華隊獲12強世界棒球賽冠軍，由曾獲「500碗」評鑑第一的彰化「阿泉焢肉飯」發起，結合「阿璋肉圓」、「水根行」、「寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。